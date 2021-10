(Toronto) Scottie Barnes a récolté 21 points et les Raptors de Toronto ont gagné 110-109 contre le Magic d’Orlando, vendredi.

La Presse Canadienne

Repêché quatrième cette année, Barnes a inscrit 19 points en première demie, dans un gain qui a ramené le dossier des Raptors à ,500 (3-3).

Barnes a aussi obtenu neuf rebonds.

Gary Trent a fourni 19 points en plus du jeu défensif de la rencontre, faisant perdre le ballon à Cole Anthony, dans les derniers instants.

Trent a d’ailleurs été louangé par l’entraîneur Nick Nurse pour son travail en défense, ces derniers temps.

« Je veux tout absorber (à l’entraînement), tendre l’oreille et tout apprendre, a dit Trent. Dans ce club, tout le monde travaille fort et contribue en défense.

« Je ne veux pas être le maillon faible. Je veux tenir mon bout. »

Anthony n’avait plus d’autre choix que de tenter un tir de dernier espoir de la mi-terrain, et le ballon est arrivé à court.

Fred VanVleet a également réussi 19 points, dont un tir de trois points qui donnait l’avance 110-98 aux Raptors. C’était avant une poussée de 8-0 des visiteurs.

Franz Wagner a ajouté au suspense avec un tir de trois points, avec une trentaine de secondes à disputer.

OG Anunoby a raté un tir de trois points qui aurait assommé le Magic mais après un temps d’arrêt, Trent a su faire la différence, avec trois ou quatre secondes à disputer. Notons qu’il a aussi obtenu deux vols et un bloc.

« Je savais que le jeu venait dans ma direction et j’ai fait un geste de balayage de la main près du sol, a dit Trent, à propos du jeu clé. C’est une question d’avoir ce genre d’instincts, de rester alerte. »

Anthony a mené les siens avec 24 points.

Cinquième choix cette année, Jalen Suggs y est allé de 21 points pour le Magic, qui perdait un troisième match de suite.

Les Raptors vont entamer un séjour de trois matchs à l’étranger samedi soir, en Indiana.

Ils vont aussi jouer à New York et à Washington, lundi et mercredi.