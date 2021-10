Jeff Skinner et Rasmus Dahlin

(Anaheim) Rasmus Asplund a joué les héros alors qu’il ne restait que 43,9 secondes à jouer à la prolongation et les Sabres de Buffalo ont battu les Ducks d’Anaheim 4-3, jeudi soir.

Greg Beacham La Presse Canadienne

Zemgus Girgensons et Arttu Ruotsalainen ont aussi enfilé l’aiguille pour les Sabres, qui ont amorcé au moins un point dans six de leurs sept premières parties cette saison.

Craig Anderson s’est signalé pour la troupe de Buffalo, repoussant 34 rondelles.

Anthony Stolarz a bloqué 25 lancers pour les Ducks, qui ont encaissé une cinquième défaite consécutive.

Simon Benoît a marqué son premier but en carrière dans la LNH, Troy Terry a touché la cible pour porter à six sa séquence de matchs avec au moins un point et Adam Henrique a obtenu un 200e filet dans la LNH.

Le capitaine des Ducks, Ryan Getzlaf, a amassé un 987e point en carrière, le plaçant à un seul de Teemy Selanne et du premier rang de l’histoire de l’équipe à ce chapitre.