(New York) La LNH a fait savoir qu’elle ne sanctionnerait pas le directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, affirmant qu’il n’était pas responsable de la façon dont les Blackhawks de Chicago ont géré les allégations d’agression sexuelle contre un ancien instructeur adjoint.

La Presse Canadienne

L’annonce est tombée à l’issue d’une rencontre de Cheveldayoff avec le commissaire de la LNH, Gary Bettman, à New York pour discuter si Cheveldayoff avait joué un rôle dans la réaction des Blackhawks aux allégations d’agression sexuelle faites par le joueur Kyle Beach contre Brad Aldrich lors du parcours de l’équipe vers la conquête de la coupe Stanley en 2010.

Bettman a précisé que Cheveldayoff, qui était le directeur général adjoint des Blackhawks à l’époque, ne faisait pas partie de l’équipe de haute direction.

« Bien qu’à un certain niveau, il serait plus facile de considérer tout le monde comme responsable par association, j’estime que le principe de l’équité nécessite une analyse plus approfondie du rôle de chaque personne, a déclaré Bettman dans un communiqué.

« Kevin Cheveldayoff n’était pas membre de la haute direction des Blackhawks en 2010, et je ne peux donc pas lui attribuer la responsabilité des actions ou des inactions du club.

« Il a rendu compte de son degré d’implication dans l’affaire, qui s’est limité exclusivement à sa participation à une seule réunion, et je l’ai trouvé extrêmement ouvert et crédible pendant notre discussion. »

Cette décision de la LNH a été prise au lendemain de la démission de l’entraîneur des Panthers de la Floride, Joel Quenneville, qui était l’entraîneur-chef des Blackhawks au moment de l’incident allégué.

Le directeur général et président des opérations hockey des Blackhawks, Stan Bowman, et le cadre supérieur Al MacIsaac ont démissionné peu de temps après la publication du rapport.

« D’abord et surtout, je veux exprimer mon soutien et mon empathie à Kyle Beach et pour tout ce qu’il a dû endurer depuis 2010, a affirmé Cheveldayoff dans un communiqué. Il a été incroyablement courageux de raconter son histoire. Nous pouvons tous utiliser son courage comme source d’inspiration pour faire un meilleur travail et rendre le hockey plus sûr pour tous ceux qui veulent jouer.

« De plus, je tiens à exprimer ma gratitude à la Ligue nationale de hockey pour l’opportunité de rencontrer le commissaire Gary Bettman, en personne, et de partager directement mon rôle et mes souvenirs des évènements alors que j’étais directeur général adjoint des Blackhawks de Chicago en 2010. »

L’enquête indépendante du cabinet d’avocats Jenner & Block a été commandée par les Blackhawks en réponse à deux poursuites intentées contre l’équipe : une par Beach et une autre par un ancien étudiant d’Aldrich pour laquelle il a été reconnu coupable d’agression dans le Michigan.

Le rapport indiquait que Bowman, MacIsaac, Quenneville, Cheveldayoff, le président de l’équipe de l’époque, John McDonough, l’ancien vice-président exécutif Jay Blunk et l’entraîneur responsable de la préparation mentale Jim Gary se sont rencontrés pour discuter de l’incident le 23 mai 2010, juste après avoir remporté la finale de l’Association Ouest.

L’ancien procureur fédéral Reid Schar, qui a mené l’enquête, a déclaré que les comptes rendus de la réunion « variaient considérablement ». Mais il n’y a aucune preuve que quoi que ce soit a été fait au sujet des accusations avant que McDonough ne contacte le directeur des ressources humaines de l’équipe le 14 juin — un retard qui violait la politique de l’équipe en matière de harcèlement sexuel, selon Schar.

Cheveldayoff est le directeur général des Jets depuis que l’équipe a déménagé d’Atlanta à Winnipeg en 2011.

Les Jets ont participé aux séries éliminatoires une fois lors des six premières saisons après avoir élu domicile dans la capitale du Manitoba, mais Cheveldayoff a finalement réuni une équipe compétitive en ajoutant des joueurs tels le gardien Connor Hellebuyck, vainqueur du trophée Vezina, et les excellents attaquants Mark Scheifele, Kyle Connor et Nikolaj Ehlers grâce avec des choix au repêchage.

Les Jets connaissent un bon début de saison (4-2-1) et ils affronteront les Sharks, samedi soir, à San Jose.