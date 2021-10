(Montréal) L’attaquant Jake Evans ratera un deuxième match d’affilée, ce soir, contre les Sharks à San Jose.

La Presse Canadienne

Le Canadien (1-6-0) a indiqué sur son compte Twitter officiel qu’Evans était absent de l’échauffement matinal afin de subir des traitements. Le joueur de centre avait également raté la rencontre de mardi soir contre le Kraken à Seattle, qui s’était soldée 5-1 en faveur du club d’expansion de la LNH.

Evans avait alors cédé sa place à Cédric Paquette, qui pivotait un trio complété par Artturi Lehkonen et Joel Armia. C’était de nouveau le cas à l’échauffement en matinée jeudi.

Aucun autre changement n’a été observé à la formation de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

« Il n’y a pas de changement. Je pourrais faire un million de changements, si ça ne joue pas, et bien ça ne changera rien. […] On ne peut pas mettre un casse-tête ensemble si on ne suit pas le plan », a résumé Ducharme.

Jake Allen devrait donc de nouveau être le gardien partant pour le Canadien.

Le Tricolore tentera ce soir de venger sa cuisante défaite de 5-0 encaissée contre les Sharks (4-2-0) plus tôt ce mois-ci au Centre Bell. Il tentera aussi de mettre un terme à une série de 10 défaites contre le club du nord de la Californie.

« Il faut qu’on soit tous sur la même longueur d’onde, qu’on applique le plan de match, qu’on travaille fort et qu’on remporte nos batailles. On ne pourra pas être pire que contre eux autres la dernière fois, et on veut venger notre défaite, c’est certain », a confié Paquette.

La dernière fois que le Canadien a vaincu les Sharks, c’était le 22 mars 2015 – un gain de 2-0 au Centre Bell. De plus, les Montréalais n’ont pas triomphé à San Jose depuis 1999, s’inclinant à leurs 12 dernières visites.

« Il y a de toute évidence un sentiment d’urgence. Nous devons absolument commencer à enchaîner les victoires », a déclaré l’attaquant Brendan Gallagher, au sujet de la disette actuelle du Canadien.

Après la rencontre à San Jose, le Bleu-blanc-rouge se dirigera vers le sud de la Californie en prévision de son duel de samedi après-midi contre Phillip Danault et les Kings de Los Angeles.