(Montréal) Le gardien Jake Allen a offert une prestation magistrale devant son filet et le Canadien de Montréal a signé une première victoire depuis le début du 21e siècle contre les Sharks à San Jose, jeudi soir, par la marque de 4-0.

La Presse Canadienne

Il s’agissait de la première victoire du Canadien (2-6-0) à San Jose depuis le 23 novembre 1999 – une disette de 12 matchs. Le Canadien a ainsi remis la monnaie de sa pièce aux Sharks (4-3-0), qui avaient humilié les Montréalais 5-0 au Centre Bell plus tôt ce mois-ci.

Mike Hoffman, Alexander Romanov, Brendan Gallagher, en supériorité numérique, et Josh Anderson, dans un filet désert, ont noirci la feuille de pointage pour le Tricolore.

Allen a toutefois volé la vedette du côté du CH, avec 44 arrêts, dont plusieurs spectaculaires.

Le gardien âgé de 31 ans a notamment frustré les Sharks lors de leurs quatre supériorités numériques, en route vers son premier jeu blanc avec le Canadien, et son premier en saison régulière dans la LNH depuis celui du 8 mars 2020 – alors qu’il portait l’uniforme des Blues de St. Louis.

PHOTO TONY AVELAR, ASSOCIATED PRESS Mike Hoffman a compté le premier but du Canadien

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Sharks Adin Hill a repoussé 28 tirs dans la défaite.

Le Canadien s’est assuré de ne pas commencer le match de façon aussi pitoyable que celui contre le Kraken de Seattle, deux jours plus tôt.

Hoffman a ouvert la marque à 12 : 09 du premier vingt, après avoir sauté sur le retour de lancer du défenseur Brett Kulak. Il s’agissait de son troisième but en autant de matchs, et c’était seulement la deuxième fois cette saison que le Tricolore inscrivait le premier but dans un match.

Romanov a ensuite doublé l’avance des siens en profitant de la circulation lourde devant Hill pour décocher un lancer frappé du point d’appui gauche qui s’est faufilé au fond de la cage des Sharks (4-2-0), à 8 : 53 du deuxième vingt.

Gallagher a creusé l’écart à 3-0 en supériorité numérique, avec 7 : 06 à écouler à l’engagement. Le no 11 du CH, oublié seul dans l’enclave devant le filet des Sharks, a accepté une passe vive de Josh Anderson avant de pousser le caoutchouc derrière Hill. Il s’agissait de son premier filet de la campagne.

Allen s’est par la suite assuré de fermer la porte aux joueurs des Sharks, et Anderson a complété la marque dans un filet désert avec 2 : 08 à écouler au cadran.

L’attaquant Jake Evans a manqué un deuxième match d’affilée. Il a de nouveau été remplacé par Cédric Paquette, qui pivotait un trio complété par Artturi Lehkonen et Joel Armia.

Après la rencontre à San Jose, le Bleu-blanc-rouge se dirigera vers le sud de la Californie en prévision de son duel de samedi après-midi contre Phillip Danault et les Kings de Los Angeles.