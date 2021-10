« Le système a échoué. Il l’a abandonné. »

Brendan Gallagher n’a rien raté du témoignage de Kyle Beach, ex-joueur des Blackhawks de Chicago qui a révélé mercredi avoir subi une agression sexuelle pendant les séries éliminatoires du printemps 2010. Et le vétéran du Canadien n’a pas mis de gants blancs pour commenter l’enfer que son équipe lui a fait subir.

Après que Beach eut dénoncé les inconduites de l’entraîneur vidéo Brad Aldrich, la direction des Hawks a convenu d’étouffer l’affaire et de ne pas ouvrir d’enquête. Beach n’a jamais joué dans la LNH et a vécu une longue descente aux enfers qui l’a mené vers des dépendances à l’alcool et aux drogues. Aldrich, lui, a fait une autre victime trois ans plus tard et a été trouvé coupable d’agression sexuelle sur un mineur.

Gallagher a salué la prise de parole de Beach et dit souhaiter que son initiative aide d’autres victimes de crimes sexuels à faire de même. « J’espère qu’il trouvera la paix », a-t-il ajouté.

L’ailier s’est aussi réjoui du fait que les Blackhawks et leurs dirigeants aient subi des conséquences à la suite de cette histoire. Le directeur général Stan Bowman s’est retiré de ses fonctions et la ligue a imposé une amende de 2 millions de dollars à l’organisation.

Kevin Cheveldayoff, adjoint au directeur général en 2010 et aujourd’hui DG des Jets de Winnipeg, ainsi que Joel Quenneville, entraîneur-chef de l’époque désormais à la tête des Panthers de la Floride, doivent encore rencontrer le commissaire de la LNH Gary Bettman. On saura alors s’ils seront en mesure de conserver leurs fonctions. Cheveldayoff et Quenneville ont tous les deux été identifiés par le rapport d’enquête sur cette affaire comme faisant partie du groupe de personnes qui avaient été mises au courant de la situation, mais qui n’ont pris aucune action pour aider Beach.

Le témoignage troublant, diffusé dans le cadre d’une entrevue au réseau TSN mercredi, n’a pas ciblé que les Hawks. Beach a affirmé que l’Association des joueurs de la LNH et son directeur exécutif, Don Fehr, avaient été avertis de la situation en 2010, mais qu’ils n’avaient, eux non plus, pas agi. Dans une déclaration écrite, Fehr a indiqué être « sincèrement désolé » de la tournure des évènements et s’est engagé à « faire des changements pour assurer que ça ne se produise plus ».

Lui-même impliqué auprès de l’Association en tant qu’adjoint de Paul Byron, représentant du CH au sein du comité exécutif, Gallagher n’a pas été plus tendre à l’endroit de son syndicat. L’Association, a-t-il rappelé, « doit protéger un joueur dans cette situation ». Sur ce coup, elle a, elle aussi, « abandonné » Kyle Beach.

Autant chez le Canadien que chez les Sharks de San Jose, adversaire du Tricolore jeudi soir, on a vanté le « courage » de Beach. « On peut lui lever notre chapeau », a résumé Cédric Paquette.

Le Québécois a plus d’une fois insisté sur l’importance, pour les victimes, de dénoncer leurs agresseurs. Même dans des milieux tissés serrés comme le sport.

Faisant référence aux vagues de dénonciations d’inconduites de toutes sortes qui ont déferlé sur la société au cours des dernières années, Paquette a martelé que « ces choses ne peuvent plus arriver, au hockey comme dans le monde en général ».

Selon lui, « on est plus ouverts à en parler ».

Son entraîneur-chef Dominique Ducharme a abondé dans le même sens. « On est là pour aider les jeunes, les guider, les faire avancer, comme personne et comme joueur. C’est notre rôle. S’il y a des choses inappropriées, il faut les dénoncer rapidement », a-t-il répété.

« Je crois que tout le monde va apprendre de ça. Encore une fois. »

Son homologue chez les Sharks, Bob Boughner, a aussi estimé que des « leçons » doivent être apprises. « On doit s’assurer que tout le monde est responsable et agit de la bonne manière sur une base quotidienne. »

Boughner, par contre, n’a pas voulu fournir de réponse à un journaliste local qui a demandé de quelle manière avait réagi Mike Aldrich, gérant de l’équipement des Sharks et père de Brad Aldrich.

« Je ne veux pas parler de ce qui se passe entre nos murs. On est une famille et on se supporte le plus possible dans les circonstances », a-t-il dit.

Par ailleurs, des médias montréalais ont demandé au Canadien d’obtenir une réaction de Marc Bergevin à la suite des révélations des derniers jours. La requête a été déclinée. L’actuel directeur général du CH était directeur du personnel des joueurs des Blackhawks au moment des faits, un rôle qui le conférait un rapport étroit avec les jeunes joueurs de l’organisation. Il a fait partie des témoins rencontrés par la firme d’avocats chargée d’enquêter sur cette affaire. Le rapport dévoilé cette semaine ne l’a pas nommé parmi les personnes qui ont tenté de taire la dénonciation de Kyle Beach. Cela ne dit toutefois rien sur la connaissance qu’il avait des faits à l’époque.

L’avant-match en bref

Désir de vengeance

Le Canadien et les Sharks se retrouvent 10 jours après que les Requins aient réduit le Centre Bell au silence en s’imposant par 5 à 0 sur la glace montréalaise. « On n’en a pas parlé encore, mais c’est encore très frais dans ma mémoire, a prévenu Cédric Paquette. On ne peut pas être pires [qu’au cours de ce match]. On s’en souvient et on veut venger la défaite. »

Retour à la maison

Malgré la déconfiture de 5-1 de mardi dernier à Seattle, Dominique Ducharme n’a apporté aucun changement à sa formation en vue de l’affrontement contre les Sharks. Les trios en attaque et les duos en défense sont les mêmes, et c’est Jake Allen qui sera devant le filet. Jake Evans, pour sa part, soigne toujours une blessure. Gallagher a dit apprécier la décision de son entraîneur de ne pas chambarder ses combinaisons, lui qui cherche toujours à trouver la chimie avec ses partenaires Mike Hoffman et Nick Suzuki. Par contre, cette stabilité n’est pas acquise : elle doit être « méritée », nuance-t-il.

De retour de voyage

Comme le Canadien, les Sharks cherchent à retrouver le chemin de la victoire. Après avoir connu un départ canon et remporté leurs quatre premiers matchs de la saison, ils ont échappé les deux derniers, contre les Bruins de Boston et les Predators de Nashville, respectivement. De retour à la maison après cinq matchs de suite à l’étranger, le capitaine Logan Couture a rappelé que le premier match après un voyage sur la côte Est était « toujours difficile », et a dit s’attendre à ce que le Canadien soit « affamé » de racheter son mauvais début de saison (1-6-0). Adin Hill sera le gardien partant pour les locaux.

Le match commencera à 22 h 30, heure du Québec.