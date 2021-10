Les Maple Leafs, eux, ne peuvent invoquer un été trop court. Ils étaient en vacances cinq semaines avant le Canadien, après leur élimination dans le septième match contre Montréal.

Mathias Brunet La Presse

On est secoué à Toronto. Le gardien Frederik Andersen est revenu les hanter lundi, dans son nouvel uniforme des Hurricanes, en battant les Leafs par la marque de 4-1.

Il s’agissait d’une troisième défaite consécutive pour les Maple Leafs, qui porte leur fiche à 2-4-1.

Signe de la panique ambiante : un respecté collègue torontois vient d’évoquer le nom de… Bruce Boudreau comme remplaçant potentiel de l’entraîneur Sheldon Keefe. Vous avez bien lu, Bruce Boudreau, cinq rondes de séries remportées en 12 ans avec des clubs puissants en saison régulière, Washington, Anaheim et Minnesota, six défaites en première ronde, pour résoudre les problèmes des Leafs…

Toronto a évidemment encore bien du temps pour se reprendre. Les Maple Leafs se retrouvent à deux points des Red Wings et du troisième rang dans la section Atlantique, quoique toujours derrière Tampa et Boston (qui a trois matchs de plus à disputer).

Malheureusement pour les Leafs, on en vient toujours au même constat, année après année : le contrat faramineux consenti à John Tavares en 2018 paralyse ce club.

Cette année encore, Toronto a dû larguer des joueurs importants pour se conformer à la masse salariale. L’ailier du premier trio avec Auston Matthews et Mitch Marner, Zach Hyman, 15 buts et 33 points en 43 matchs l’an dernier, a profité de son statut de joueur autonome pour signer un contrat de 38,5 millions pour sept ans à Edmonton.

Il est à sa place au sein du premier trio des Oilers, invaincus cette saison, avec cinq buts en autant de rencontres à la droite de Connor McDavid et Jesse Puljujarvi.

Pour remplacer Hyman, le DG Kyle Dubas a offert à Nick Ritchie, rejeté par Boston, 2,5 millions par année pour deux saisons, mais après sept matchs sans point, le voilà déjà sur le quatrième trio.

Michael Bunting, 26 ans, incapable de s’établir dans la LNH jusqu’ici, après six ans dans la Ligue américaine, obtient désormais sa chance au sein du premier trio.

L’année précédente, c’était Andreas Johnsson, et son salaire de 3,4 millions, échangé pour un joueur de Ligue américaine, et Kasperi Kapanen, et son salaire de 3,2 millions, envoyé aux Penguins, pour un choix de première ronde en 2020.

Dubas épargnait de l'argent et récupérait ainsi un choix de première ronde perdu aux mains des Hurricanes de la Caroline afin de se débarrasser du contrat de Patrick Marleau… pour se conformer à la masse salariale. Les Hurricanes ont repêché Seth Jarvis avec ce choix, de loin leur meilleur espoir.

La masse salariale trop élevée des Leafs les a aussi empêchés de retenir le défenseur offensif Tyson Barrie, dont on voyait seulement les défauts dans la Ville-Reine. Morgan Rielly sera sans doute le prochain à partir cet été sur le marché des joueurs autonomes.

On pourrait aussi ajouter cette transaction désastreuse de Nikita Zaitsev et Connor Brown aux Sénateurs, dont il ne restait plus rien après un an, et ce choix de première ronde en 2021 cédé pour le joueur de location Nick Foligno.

On reste optimiste au sein de l’équipe. A-t-on vraiment le choix ? On génère encore beaucoup de chances de marquer. L’entraîneur Sheldon Keefe a même parlé de « meilleure performance de la saison » lundi malgré la défaite, contre un club « parmi les favoris » pour remporter la Coupe.

En effet, Auston Matthews ne devrait pas rester bloqué trop longtemps à un but en quatre rencontres ; Mitch Marner à une aide en sept matchs ; John Tavares à un but et trois points en sept matchs.

C’est à souhaiter, du moins, parce qu’une accumulation de défaites pourrait provoquer un ménage en profondeur au sein d’une équipe incapable de succès malgré ses vedettes offensives.

L’exploit du jour

Vladimir Tarasenko exigeait une transaction au cours de la saison morte. Il n’y a pas eu preneur. Même le Kraken de Seattle ne l’a pas réclamé au repêchage de l’élargissement des cadres. Tarasenko, remis de ses blessures à l’épaule, a donc entamé la saison à St. Louis et il connait un départ canon. Il a marqué un but spectaculaire lundi.

Tarasenko a six points à ses cinq premiers matchs, au sein d’un trio avec le jeune Robert Thomas et Ivan Barbashev, et les Blues sont toujours invaincus cette saison.

La citation du jour

Ces murmures, cette panique à l’extérieur ne nous ébranle pas, et elle n’a pas à nous ébranler. Il est encore tôt et on tente encore de retrouver notre élan. Nous savons que nous pouvons mieux jouer. Mais ce n’est pas la fin du monde en ce moment. Auston Matthews, à la suite de la troisième défaite de suite des Leafs

Le chiffre du jour

À 33 ans, David Perron est comme un bon Bourgogne. Après une saison de 58 points en 56 matchs l’an dernier, Perron a marqué six buts en cinq rencontres pour entamer l’année, après avoir marqué à nouveau lundi, son quatrième but en deux matchs. Seul un certain Alexander Ovechkin a marqué plus souvent, sept fois.