Les Blackhawks de Chicago tiennent un point de presse, mardi, pour discuter des conclusions d’une enquête sur des allégations selon lesquelles un entraîneur adjoint aurait agressé sexuellement un joueur en 2010.

Stephen Whyno Associated Press

Le propriétaire de l’équipe Rocky Wirtz, le chef de la direction Danny Wirtz et l’ancien procureur fédéral Reid Schar, qui a dirigé l’enquête, devraient s’exprimer plus tard dans la journée. Le communiqué de presse des Blackhawks ne fait aucune mention du président des opérations hockey et directeur général Stan Bowman, qui, selon TSN, était impliqué dans une réunion il y a 11 ans pendant laquelle il a informé les responsables de l’équipe de l’agression.

Les Blackhawks se sont engagés à divulguer les conclusions de l’enquête, avec laquelle Bowman, l’ancien entraîneur Joel Quenneville et d’autres qui faisaient partie de l’organisation à l’époque ont accepté de coopérer.

Deux poursuites ont été déposées contre les Blackhawks : une alléguant une agression sexuelle par l’entraîneur adjoint Bradley Aldrich lors du parcours de l’équipe vers la Coupe Stanley en 2010 et une autre d’un ancien étudiant d’Aldrich pour laquelle il a été reconnu coupable d’agression dans le Michigan. Aldrich a quitté les Blackhawks après la saison 2009-10.

Un ancien joueur a affirmé qu’Aldrich l’avait agressé et que l’équipe n’avait rien fait après avoir informé un employé. La poursuite, amorcée le 7 mai devant le tribunal du comté de Cook, allègue qu’Aldrich a également agressé un autre joueur des Blackhawks non identifié. L’ancien joueur qui a intenté une action en justice réclame plus de 150 000 $ de dommages et intérêts et il est identifié dans le document sous le nom de « John Doe ».

La poursuite de huit pages indique qu’Aldrich, alors entraîneur vidéo pour les Blackhawks, « a montré du porno et a commencé à se masturber devant » le joueur sans son consentement. Il indique qu’Aldrich a également menacé de lui nuire « physiquement, financièrement et émotionnellement » s’il « ne s’engageait pas dans une activité sexuelle » avec lui.

Selon TSN, deux joueurs des Blackhawks ont confié à l’instructeur des habiletés de l’époque, Paul Vincent, en mai 2010, le comportement inapproprié d’Aldrich. Vincent a révélé qu’il avait demandé au préparateur mental James Gary de faire le suivi auprès des joueurs et de la direction.

Vincent a été convoqué à une réunion avec Bowman, le président d’alors de l’équipe John McDonough, le directeur Al MacIsaac et Gary le lendemain, rapporte TSN, et a déclaré qu’il avait demandé à l’équipe de signaler les allégations à la police de Chicago, une demande qui a été refusée.

En plus de diriger le département des opérations hockey à Chicago, Bowman est le directeur général de USA Hockey pour les Jeux olympiques de Pékin. Il n’était pas immédiatement clair si USA Hockey avait l’intention de statuer sur la situation de Bowman en attendant les conclusions de l’enquête.