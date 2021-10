Kyle Connor, Connor McDavid et Ilya Sorokin sont les étoiles de la semaine

(New York) L’ailier gauche des Jets de Winnipeg Kyle Connor, le centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, ainsi que le gardien des Islanders de New York Ilya Sorokin ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey.

La Presse Canadienne

Connor a terminé au premier rang des marqueurs de la ligue avec huit points, dont cinq buts en trois rencontres, aidant les Jets à rafler cinq points sur une possibilité de six. Connor a notamment réussi deux matchs de deux buts en plus de porter à 25 son nombre de matchs de plus d’un point dans l’uniforme des Jets.

Connor a six buts en cinq matchs. Il fait partie du groupe de six joueurs menant la LNH pour les buts marqués jusqu’ici.

McDavid a quant à lui marqué trois buts et ajouté cinq aides en trois matchs pour aider les Oilers à porter la fiche à 5-0-0 jusqu’ici.

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Connor McDavid

Il a notamment inscrit son 200e but dans la LNH, en plus d’obtenir une aide sur le 200e de son coéquipier Leon Draisaitl. Parmi tous les joueurs ayant amorcé leur carrière avec les Oilers, seuls trois joueurs ont eu besoin de moins de matchs que McDavid (411) pour atteindre le plateau des 200 buts : Wayne Gretzky (242), Jari Kurri (328) et Glenn Anderson (348).

McDavid est le meilleur marqueur de la LNH avec 13 points (6-7) jusqu’ici cette saison.

Sorokin a compilé une fiche de 3-0-1 avec une moyenne de buts alloués de 0,99 et un taux d’efficacité de ,971. Sorokin a réussi deux jeux blancs, menant les Islanders à une récolte de sept points sur huit.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Ilya Sorokin

Il est devenu le premier gardien de l’histoire des Islanders à réussir des jeux blancs deux jours consécutifs, sur des patinoires adverses, en Arizona samedi et à Las Vegas dimanche, des performances de 26 et 42 arrêts.