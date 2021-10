Le Canadien n’est plus la pire équipe de la LNH. En battant les Red Wings de Detroit de façon spectaculaire, samedi, il a devancé les Coyotes de l’Arizona et les Blackhawks de Chicago.

Mathias Brunet La Presse

On comprend pour les Coyotes, un club en pleine reconstruction après la liquidation de huit joueurs clés au cours de la morte saison.

Les défaites passent moins bien à Chicago. Les Hawks ont perdu 6-3 contre ces mêmes Red Wings dimanche. Ils montrent désormais une fiche de 0-5-1 et ont marqué seulement 12 buts contre… 27 pour l’adversaire.

Les attentes étaient pourtant élevées à Chicago. Le DG, Stan Bowman, a opté pour une réinitialisation, moins agressive que la reconstruction, il y a quelques années.

Après trois exclusions en quatre ans (Chicago doit sa seule participation aux séries depuis 2017 au format ajusté en raison de la pandémie, en 2019-2020, malgré une 23e place au classement général), Bowman a voulu accélérer le processus cette année.

Il a acquis le gardien Marc-André Fleury, dont c’est la dernière année de contrat à sept millions. Il s’est départi du vétéran en perte de vitesse, Duncan Keith, avant d’offrir aux Blue Jackets de Columbus son meilleur jeune défenseur, Adam Boqvist, un choix de première ronde en 2022, une inversion de choix de première ronde en 2021 et un choix de deuxième ronde en 2021 pour le défenseur droitier Seth Jones.

Columbus a grimpé au 11e rang et a repêché le centre Cole Sillinger, la surprise du camp d’entraînement chez les Blue Jackets et toujours avec l’équipe à seulement 18 ans.

L’inversion de choix a fait reculer Chicago au 31e rang (puisqu’il s’agissait du choix du Lightning de Tampa Bay obtenu par les Blue Jackets pour David Savard).

Le choix de première ronde en 2022 pourrait être payant. Si Chicago continue à s’enliser et obtient l’un des deux premiers choix à la loterie, les Blackhawks auront le loisir de céder leur premier choix de 2023 à la place.

Mais Columbus ne cracherait sans doute pas sur un choix au troisième, quatrième ou cinquième rang non plus, après avoir obtenu Boqvist, Sillinger et un choix de deuxième ronde (qui a permis à Jarmo Kekalainen d’obtenir le jeune défenseur de 23 ans Jake Bean, des Hurricanes de la Caroline).

On accueillait aussi à Chicago le retour de Jonathan Toews, absent l’an dernier, et on a acquis Tyler Johnson, du Lightning, et le défenseur Jake McCabe, des Sabres.

Mettre fin au processus de réinitialisation et sacrifier des choix pour obtenir l’un des défenseurs les mieux cotés de la Ligue nationale, dans la force de l’âge à 27 ans, n’est pas une vilaine idée en soi.

Il est évidemment trop tôt pour analyser la transaction, mais Seth Jones semble perdu sur la glace. Il a bien obtenu quatre aides en six matchs, mais à 5 contre 5, son club n’a pas marqué et l’adversaire a compté… dix buts.

Les fans des Hawks détestent évidemment déjà cette transaction. Surtout en raison du contrat. Certains plus émotifs la qualifient même de pire de l’histoire de l’organisation ! La patience n’est pas leur vertu.

Son contrat suscite évidemment la controverse. Seth Jones touche 5,4 millions cette année, mais à son arrivée à Chicago, il a signé une nouvelle entente de huit ans, moyennant un salaire de 9,5 millions. Il aura 35 ans à la fin de ce contrat, en 2030. Chicago est donc marié à long terme à Jones, pour le meilleur et pour le pire !

Beaucoup de fans exigent la tête de Bowman aujourd’hui, et celle de son entraîneur Jeremy Colliton.

L’exploit du jour

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Lucas Raymond

Le jeune ailier droit de 19 ans des Red Wings, Lucas Raymond, a été plutôt discret samedi au Centre Bell. Ce quatrième choix au total en 2020 s’est éclaté dimanche à Chicago avec trois buts et une aide. Il prend désormais la tête du classement des compteurs chez les recrues de la LNH avec sept points en six matchs ! Les deux favoris dans la course, Trevor Zegras et Cole Caufield, ont chacun une aide après six matchs. Mais la saison est encore jeune…

La citation du jour

J’avais atteint la LNH. Je comptais des buts. J’ai participé à la finale de la Coupe Stanley. Je vivais un rêve. Mais j’étais dépendant (aux médicaments). Et je ne savais même pas que j’avais un problème. Colin Wilson, choix des Predators en 2008, à la retraite depuis un an, en réaction à la mort de Jimmy Hayes.

Le chiffre du jour

Les Golden Knights de Vegas viennent de subir quatre défaites de suite, une première sous l’autorité de l’entraineur Peter DeBoer, embauché en janvier 2020. Ils ont perdu 2-0 dimanche contre les Islanders et le jeune gardien Ilya Sorokin. Vegas occupe le dernier rang de la division Pacifique avec une fiche de 1-4. L’absence de Mark Stone, Max Pacioretty et Alex Tuch n’est pas sans nuire au rendement de l’équipe.