Dominique Ducharme a demandé à Cole Caufield, blanchi en cinq matchs, de « jouer plus près de la rondelle » et d’attaquer la zone adverse avec plus de vitesse, « sans arrêter de patiner », ce qui le rend « prévisible ».

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme aime rappeler, lorsqu’un de ses joueurs offensifs cherche ses repères, qu’il suffit parfois de peu pour se relancer.

Simon-Olivier Lorange La Presse

« Juste un but, juste un point peut ouvrir les vannes », a confirmé Jonathan Drouin, samedi matin, après l’entraînement de son équipe.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jonathan Drouin

Le problème, et il est sérieux, c’est que beaucoup de monde doit les ouvrir, ces vannes-là. Après cinq matchs, 12 des 14 attaquants employés par le Tricolore n’ont pas marqué. Et sept d’entre eux n’ont toujours par point.

Rien de tout ça n’est étranger à la fiche d’aucune victoire contre cinq défaites du CH. Tout à coup, l’affrontement de samedi soir contre les Red Wings de Detroit prend beaucoup d’importance. Non seulement pour enfin signer une première victoire. Mais aussi pour amorcer avec le sourire le périple de quatre matchs sur la côte ouest qui amènera l’équipe à Seattle, San Jose, Los Angeles et Anaheim.

Pandémie oblige, les voyages de la dernière année ont confiné les joueurs à l’hôtel. Avec le relâchement des mesures sanitaires partout en Amérique du Nord, on souhaite finalement tisser des liens forts entre coéquipiers, comme on le fait traditionnellement dans ce type de circonstance.

« Je pense qu’on en a besoin, a confirmé Drouin. C’est notre premier vrai roadtrip en deux ans. Sur la route, on soupe ensemble, on fait des activités ensemble, et ça aide à créer de la chimie dans l’équipe. »

Ce serait le fun d’avoir cette première victoire pour partir du bon pied. Jonathan Drouin

Comme il l’avait fait la veille, Dominique Ducharme a réitéré sa confiance envers ses hommes et en leur capacité à inverser la tendance actuelle.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Dominique Ducharme

« Il faut commencer avec une victoire », a-t-il insisté. Une victoire qui passera par la compétitivité et l’engagement, deux départements qui ont montré des signes encourageants, malgré la défaite, lors du dernier match contre les Hurricanes de la Caroline.

La victoire passera aussi par certains ajustements bien concrets. À Cole Caufield, blanchi en cinq matchs, Ducharme a demandé de « jouer plus près de la rondelle » et d’attaquer la zone adverse avec plus de vitesse, « sans arrêter de patiner », ce qui le rend « prévisible ».

À ses défenseurs, qui ont laissé les attaquants des Sharks de San Jose et des Hurricanes beaucoup d’espace pour réussir des déviations lors des deux dernières rencontres, il a rappelé l’importance de mieux « protéger le centre de la glace ». Il les a aussi appelés à raffiner les canaux de communication afin de ne pas faire « le travail en double ». Lire ici : ne pas doubler une couverture sur un adversaire et, conséquemment, en abandonner un autre.

« Respecter le plan sans trop en faire », tout simplement.

Voici Niku

La formation de samedi sera la même que celle du dernier match en ce qui concerne l’attaque, mais la défense affichera un visage un peu différent.

À l’entraînement, vendredi, on avait déjà réuni Ben Chiarot à Jeff Petry, et adjoint Brett Kulak au nouveau venu Sami Niku.

Ducharme a confirmé que Niku disputera son premier match dans l’uniforme du Canadien, alors que Chris Wideman sera laissé de côté.

Au premier coup d’œil, la substitution de Wideman pour Niku au poste de sixième défenseur peut sembler cosmétique, surtout lorsque l’entraîneur mentionne qu’il veut voir le Finlandais « en situation de match ».

Or, Ducharme a ajouté un détail qui donne du sens à ce changement de personnel. Bien que les deux arrières à caractère offensif présentent un profil similaire, Niku est gaucher, ce qui pourrait changer la dynamique en avantage numérique. « On sait qu’il a une bonne vision, et [on voulait] un gaucher en haut du territoire avec Mike Hoffman à sa droite. On pense que ça peut ouvrir d’autres options et faciliter l’utilisation de Hoffman avec son lancer », a expliqué Ducharme.

Avec un gaucher à gauche, donc plus à même de travailler sur son coup droit, on s’attend à ce que la rondelle « parte plus vite » vers le numéro 68.

Une autre initiative destinée, comme le pilote le martèle depuis des jours, à « simplifier » l’exécution de son équipe. Il a rappelé à ce sujet le but marqué par Tyler Toffoli, jeudi dernier, à la suite de « trois jeux simples, rapidement effectués ». « Précis, mais simples », a-t-il renchéri.

C’est le gardien Jake Allen qui défendra le filet du Canadien. Il disputera un cinquième match cette saison. La rencontre s’amorcera à 19 h.