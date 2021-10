Hockey

Hurricanes 4 — Canadien 1

Et de cinq

Une cinquième défaite en cinq matchs, un but de Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes qui trôlent le Canadien. Si on avait écrit un scénario d’épouvante pour ce début de saison du Tricolore, on aurait difficilement pu trouver mieux.