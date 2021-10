(Newark) Daniel Sprong a amassé un but et une aide et les Capitals de Washington ont vaincu les Devils du New Jersey 4-1, jeudi soir.

Tom Canavan La Presse Canadienne

Anthony Mantha, Dmitry Orlov et Evgeny Kuznetsov ont aussi marqué pour les Capitals, qui ont fait subir aux Devils leur première défaite cette saison.

Alex Ovechkin a vu sa séquence de trois matchs avec au moins un but être stoppée, mais il a tout de même récolté une mention d’assistance sur le but d’Orlov.

Vitek Vanecek a réalisé 24 arrêts pour les Capitals, qui ont perdu leur blanchissage alors qu’il ne restait que 6:42 à jouer à la partie.

Janne Kuokkanen a enfilé l’aiguille en avantage numérique pour les Devils. Scott Wedgewood a amorcé un premier match cette saison, en raison des blessures à Jonathan Bernier et Mackenzie Blackwood, et il a bloqué 23 rondelles.

Sprong s’est mis en évidence au premier engagement, lorsqu’il a saisi la rondelle et qu’il a repéré Mantha seul devant le filet. Il s’agissait du deuxième but de la campagne du Québécois.

Sprong a accentué l’avance des siens à 3-0, à mi-chemin en deuxième période. Il a poussé la rondelle derrière le défenseur des Devils Dougie Hamilton et il a déjoué Wedgewood en échappée.