Jamais trop haut, jamais trop bas, disent souvent les athlètes. C’est une formule commode, qui permet d’éviter qu’une équipe qui connaît du succès s’emballe trop rapidement, ou qu’elle se décourage dans une série de défaites.

Guillaume Lefrançois La Presse

On comprend qu’à 0-4-0, le Canadien tombe dans la deuxième catégorie. À quelques heures de la très attendue visite des Hurricanes de la Caroline, Dominique Ducharme a tenté de rééquilibrer la perception que les gens peuvent avoir de son équipe.

« Quand ça va bien, ça nous amène trop haut, a dit Ducharme, en référence à l’engouement du printemps dernier. On est dans le milieu. On n’est pas aussi mauvais que ce que les gens disent. On sait qu’on est une bonne équipe et on va le montrer. »

Il faut bien sûr y voir la suite de ses propos de jeudi dernier, après la défaite à Buffalo, quand l’entraîneur-chef avait rappelé que ses joueurs s’étaient fait dire tout l’été « qu’ils sont bons, qu’ils sont beaux, comment ils sont extraordinaires ».

« C’était le piège qu’on voulait éviter », a rappelé Ducharme ce jeudi, au lendemain de la sortie inattendue de Marc Bergevin.

« Pour quelques raisons… le long parcours, le court été, le fait de recommencer à zéro après avoir été si près du but, et d’avoir reçu des fleurs pendant des mois, tu penses que tout sera correct. Donc le sentiment d’urgence, on ne le sentait pas. On doit le ravoir. »

Un seul trio intact

Pour y parvenir, Ducharme s’est livré à une nouvelle réingénierie de sa formation. Tout y passera, sauf le trio de Christian Dvorak, le seul qui est demeuré inchangé depuis le début de la saison.

À vue de nez, c’est effectivement le meilleur trio du CH jusqu’ici, le seul qui semble générer un volume suffisant de chances de marquer. Les chiffres, cependant, ne donnent pas un portrait aussi flatteur.

Selon Natural Stat Trick, en 51 minutes de jeu à forces égales, l’unité de Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson a légèrement l’avantage pour la possession de rondelle (53,9 % des tentatives de tirs). Aux chances de marquer, c’est presque kif-kif : le Tricolore a obtenu huit chances de marquer avec les trois sur la patinoire, et en a accordé sept. Et là où ça compte le plus : deux buts marqués, quatre buts accordés.

« On a été pas mal solides, on a créé beaucoup de choses, estime Dvorak. Ce sont des joueurs avec qui il est facile de jouer. Mais on n’est pas satisfaits. On veut créer davantage d’attaque et marquer plus. »

Ailleurs dans la formation, on note que Brendan Gallagher aura droit à un centre offensif pour la première fois de la saison, puisqu’il sera employé à la droite de Nick Suzuki. Gallagher a été jumelé à Jake Evans, puis à Adam Brooks, jusqu’ici.

« On sait ce que Gallagher peut amener à un trio, on veut voir ça », a expliqué Ducharme.

Gallagher, qui fonctionne au rythme d’un marqueur de 30 buts depuis quatre ans, n’a toujours pas de but en quatre rencontres, un mal qui afflige en fait tous les attaquants qui portent un nom autre que Jonathan Drouin.

Enfin, Mathieu Perreault revient dans la formation après en avoir été écarté mardi. Et il le fera par la grande porte : au centre de Tyler Toffoli et Cole Caufield, probablement les deux marqueurs les plus doués de l’équipe sur papier.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Mathieu Perreault

« C’est un gars qui est compétitif et qui a un côté offensif. Je veux voir ce que ça va donner, les trois ensemble », a mentionné Ducharme.

L’entraîneur-chef a évoqué le côté compétitif de son équipe dans une autre réponse, ce qui laisse deviner ce qui le préoccupe de son équipe.

« Je vais jouer le style que j’ai toujours joué, en soutenant Cole et Tyler de près, défensivement et offensivement, aider en échec-avant, faire de petites passes courtes, a décrit Perreault. J’aime aller au filet. Si on peut avoir du temps en zone offensive, je vais essayer de me diriger un peu plus vers le filet, déranger le gardien et les laisser prendre leurs tirs, parce que ce sont des francs-tireurs. »

Quelle conférence ?

Il faudra maintenant voir quel effet aura la sortie publique de Bergevin, mercredi, après le point de presse de Ducharme.

« Ça montre qu’on est tous ensemble, on a tous le même objectif. On s’est toujours serré les coudes quand on fait face à de l’adversité. C’est ce qu’on a et on va en sortir », a assuré Ducharme.

Chez les joueurs ? Christian Dvorak a rappelé que le DG a « l’équipe à cœur ». Il semblait bien au fait des évènements de la veille.

Perreault, lui, a paru authentiquement surpris quand on a évoqué le point de presse de Bergevin.

« Je ne suis pas encore au courant, ça vient de se passer ?, a demandé l’attaquant, dans un moment de pure candeur. On sent qu’il faut faire le travail. Il faut que tu gagnes. Tu ne peux pas commencer une saison sans mettre de points au classement. »

Ainsi va la vie d’un père de jumeaux de 4 ans et d’un autre enfant de 5 ans.

« Honnêtement, je quitte l’aréna, je rentre chez moi, j’ai trois enfants, je n’ai pas le temps de regarder ça ! Je suis honnête, je ne le savais pas, mais je comprends pourquoi il le fait, car on a un mauvais départ. »