Quand on lui a demandé ce qu’il souhaitait voir mardi soir au Centre Bell, Joel Armia n’a pas eu à hésiter bien longtemps : « Une victoire… »

Richard Labbé La Presse

Armia, homme de peu de mots s’il en est, n’a pas vraiment eu besoin d’en rajouter, car c’est d’une évidence. Le Canadien a besoin de se relancer avec une victoire comme Debbie Gibson aurait besoin d’un succès pour relancer sa carrière, et à ce chapitre, le match de mardi soir contre les Sharks de San Jose devient soudainement très important, bien que le calendrier indique octobre seulement.

Un bien de première nécessité : des buts

En haut de la liste des choses à faire chez le Canadien : marquer. On ne le répètera jamais assez, mais le but du jeu est de marquer, plus souvent que l’adversaire si possible, et ce n’est pas en marquant une fois par match que ce club va s’extirper des griffes de la honte.

« Plus on y pense trop, et plus on va avoir du mal à marquer, a admis l’attaquant Josh Anderson. Mais on a fait des bonnes choses contre les Leafs et les Rangers la semaine passée. On traverse en ce moment quelque chose que tout joueur doit traverser à un certain moment. Il faut se tenir proche du la zone bleue du gardien et aller chercher des buts de vidange. Ça part de là. »

David Savard : « Notre dernier match a été le meilleur des trois. On a fait des ajustements, on va essayer de bâtir là-dessus. Si on joue un 60 minutes de la bonne façon… »

Premier match de Mike Hoffman

Parmi ceux qui pourraient aider à atteindre ces nobles objectifs : l’attaquant Mike Hoffman, acquis cet été, qui en sera mardi soir à un premier match à titre de membre du CH.

« On ne compte pas juste sur lui pour faire une différence, mais c’est certes quelqu’un qui peut contribuer, et il va nous apporter une autre dimension sur notre avantage numérique, a expliqué l’entraîneur Dominique Ducharme. Aussi, j’aime le potentiel qu’il amène avec Gallagher, leur présence au filet. Les deux ensemble, ça peut être une bonne combinaison. Il va faire sa part pour nous aider. »

Parmi les autres changements : Jake Evans, toujours blessé, n’y sera pas, et Mathieu Perreault sera laissé de côté. Cela vient donc signifier qu’Adam Brooks disputera un premier match avec le Canadien.