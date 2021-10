Hockey

Mort de Jimmy Hayes

« Ça reste une personne extraordinaire »

On a appris dimanche qu’une intoxication au fentanyl et à la cocaïne était en cause dans la mort de l’ancien joueur de la LNH Jimmy Hayes, retrouvé chez lui le 23 août. L’attaquant du Rocket de Laval Jean-Sébastien Dea, qui a joué une saison avec Hayes, garde de bons souvenirs de son ancien coéquipier et espère que cette nouvelle ne changera pas la perception des gens à son endroit.