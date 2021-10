Mike Bossy avait disparu des écrans de télévision récemment, lui qui était pourtant une valeur sûre parmi les analystes de TVA Sports.

La Presse

Le légendaire marqueur des Islanders de New York en a dévoilé la cause, mardi, par le biais d’une lettre adressée aux fans et à ses collègues et publiée sur le site de TVA Sports. Bossy, 64 ans, souffre d’un cancer du poumon. Une nouvelle qui a causé la consternation dans la station spécialisée où il est une figure extrêmement populaire et respectée.

Aujourd’hui, c’est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans, pour une pause obligée. Un arrêt nécessaire pendant lequel je devrai recevoir des traitements pour un cancer du poumon. 1-0 pour l’instant, mais je n’ai pas dit mon dernier mot… Mike Bossy, dans une lettre adressée aux fans

Je peux vous assurer que j’ai l’intention de me battre avec toute la détermination et toute la fougue que vous m’avez vu déployer sur la glace et dans mon jeu. Cette même détermination qui m’a aidé à accomplir mes rêves et compter mes buts, celle qui m’a propulsé au sommet de mon sport, à l’époque où je chaussais encore mes patins. »

Bossy ajoute que sa prochaine bataille ne sera pas facile, mais qu’il s’y consacrera à 100 %, avec l’objectif de retrouver sa place en studio (et dans les salons des amateurs de hockey) aussi rapidement que possible.

« Comme les athlètes qui s’apprêtent à livrer la performance de leur vie, j’aurai besoin de toutes mes forces et de toute ma concentration. Entouré de ma famille et de mes amis, je souhaite préserver cet espace sacré et paisible, loin des caméras et des entrevues.

J’ai confiance que je pourrai compter sur votre discrétion et votre compréhension. »

Bossy faisait partie de la fabuleuse dynastie des Islanders qui a gagné quatre fois la Coupe Stanley entre 1980 et 1983. Il totalise 573 buts et 553 aides en 752 matchs dans la LNH. Il a été élu au Temple de la renommée de la LNH en 1991. Il a pris une retraite forcée en 1987 en raison de problèmes au dos.