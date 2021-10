(Montréal) Les Sharks de San Jose n’ont fait qu’une bouchée du Canadien de Montréal, mardi soir au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Jonathan Dahlen a été crédité de deux buts tôt en première période, Adin Hill a repoussé 21 lancers et les Sharks ont filé vers une victoire facile de 5-0, infligeant au Canadien un quatrième revers consécutif pour commencer la campagne.

Évoluant devant des gradins clairsemés comme possiblement jamais vus au Centre Bell sans restriction sanitaire, les joueurs du Canadien ont disputé un autre match peu inspiré.

Même la rentrée montréalaise de Mike Hoffman n’a rien fait pour relancer l’offensive du Tricolore. L’auteur de six saisons d’au moins 20 buts dans la LNH a connu une rencontre discrète après avoir soigné une blessure au bas du corps au cours des dernières semaines.

Jake Allen a stoppé 20 tirs devant le filet du Canadien (0-4-0), qui traverse son pire début de saison depuis la saison 1995-96. Il avait alors perdu ses cinq premières rencontres.

Timo Meier et Erik Karlsson ont récolté chacun un but et deux aides pour les Sharks (2-0-0), qui ont gagné un 10e match d’affilée face au Tricolore. Logan Couture a fourni deux mentions d’aide et Hill a été crédité d’un quatrième blanchissage en carrière.

La dernière victoire du Canadien face aux Sharks remonte au 21 mars 2015.

Adam Brooks disputait aussi son premier match avec le Tricolore. Jake Evans et Mathieu Perreault ont été laissés de côté.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera Jesperi Kotkaniemi et les Hurricanes de la Caroline.

Par ailleurs, l’attaquant du Canadien Alex Belzile n’a pas été réclamé au ballottage. Il se rapportera donc chez le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Une proie facile

Ayant déjà la confiance fragile, le Canadien a vécu un scénario cauchemardesque en début de rencontre, alors que les Sharks ont fait mouche deux fois dans les premières 3 : 36 de jeu.

Dahlen a d’abord été crédité d’un premier but quand un lancer de Brent Burns a dévié deux fois avant de faire bouger les cordages. Dahlen a ensuite profité d’un généreux retour après une belle montée de Couture.

Brendan Gallagher a tenté de provoquer une étincelle chez le Canadien en s’en prenant à Karlsson après une mise en échec de Hoffman à l’endroit d’Andrew Cogliano. Le Canadien est toutefois sorti perdant de l’échauffourée, se retrouvant en infériorité numérique.

Les Sharks ont ajouté un troisième but avant la fin du premier vingt, avec 37,5 secondes à faire. Un tir de la pointe de Karlsson a dévié sur le patin du défenseur David Savard avant de surprendre Allen.

Après 20 minutes de jeu, le Canadien avait autant de tirs au compteur que les Sharks avaient inscrit de buts. L’avantage des Sharks au chapitre des tirs était de 12-3.

Le Canadien a offert du jeu un peu plus inspiré au retour de l’entracte. Christian Dvorak est passé tout près de marquer, mais sa déviation d’un tir de Ben Chiarot a percuté le poteau.

Les Sharks ont ensuite assommé le Canadien en marquant un quatrième but à 3 : 09, en avantage numérique. Meier a battu Allen à l’aide d’un tir précis des poignets.

Josh Anderson a vite obtenu une chance de relancer le Canadien, mais il a été frustré par Hill en échappée.

Le Canadien a appliqué un peu plus de pression en troisième période, alors que les Sharks possédaient déjà une confortable avance au pointage.

Cole Caufield a décoché un bon tir en avantage numérique, mais n’a pas réussi à faire scintiller la lumière rouge.

Chris Wideman et Joel Armia ont aussi cogné à la porte, mais Hill l’a fermée.

Labanc a porté le coup de grâce avec 5 : 29 à faire, en avantage numérique.

Les spectateurs encore présents ont ensuite tourné le fer dans la plaie en huant leurs favoris à leur sortie de la glace.