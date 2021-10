PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Après le grand rendez-vous manqué de 2020, Alexis Lafrenière fera finalement sa rentrée au Centre Bell.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’attaquant disputera samedi soir un tout premier match dans l’amphithéâtre montréalais, à l’occasion de la visite des Rangers de New York.

Ses coéquipiers ont marqué le coup pendant les étirements qui concluaient la séance d’entraînement matinale. Ils ont poussé Lafrenière, Julien Gauthier et Samuel Blais — les trois Québécois du groupe — au milieu de la patinoire pour « diriger » les étirements.

Je venais ici quand j’étais jeune et je regardais mes joueurs préférés. De pouvoir être sur la glace un samedi soir à Montréal, c’est spécial. Alexis Lafrenière

« C’est un grand moment pour lui, a ajouté l’entraîneur-chef des Rangers, Gerard Gallant. Ça paraissait qu’il avait une énergie spéciale ce matin sur la patinoire. Il jouera avec beaucoup d’émotions. »

Le rendez-vous manqué, c’est bien sûr le repêchage de 2020, qui devait avoir lieu au Centre Bell. C’est finalement par visioconférence, depuis son salon de Saint-Eustache, qu’il avait appris qu’il était le tout premier choix de ce repêchage. Puis, la saison dernière, en raison du réaménagement temporaire des divisions, il a seulement affronté des équipes de sa section.

Gros trio

La saison dernière, son principal partenaire de trio avait été Filip Chytil, un jeune qui n’a pas encore confirmé son potentiel offensif.

Cette saison, il forme jusqu’ici un trio résolument offensif, avec Mika Zibanejad au centre et Chris Kreider, un ailier gauche muté à droite pour l’occasion.

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad

Zibanejad vient au 6e rang de la LNH pour les buts, depuis octobre 2019, avec 65. Et Kreider, c’est le nom qu’a répondu le jeune homme quand il s’est fait demander s’il avait un mentor dans l’équipe.

« C’est un ailier comme moi. Je vois tous les jours comment il travaille, c’est vraiment un pro », a décrit l’ancien de l’Océanic.

L’unité n’a toutefois rien produit encore à 5 contre 5, en 16 min 43 s de jeu. L’échantillon est mince, mais les Rangers ont contrôlé 75 % des tentatives de tirs quand ces trois-là sont réunis, ce qui suggère que les résultats suivront éventuellement.

« C’est à moi d’en profiter. Je joue avec de super bons joueurs. Je dois prouver que j’ai ma place avec ces gars-là, a indiqué Lafrenière. Je dois arriver tous les jours avec le but de m’améliorer et d’avoir une bonne chimie avec mes compagnons trio. »

Il faudra maintenant voir si le changement de régime lui vaudra plus d’occasions. Gallant a en effet été embauché cet été. Jusqu’ici, la différence est mince. Lafrenière joue en moyenne 14 min 39 s par match, contre 13:52 l’an passé. Mais Gallant est persuadé que son joueur de 20 ans peut devenir « un joueur d’impact » dès cette saison.

« Nous nous attendons à cela, a assuré le Prince-Édouardien. Mais il reste très, très jeune. Il se débrouille déjà bien et selon nos rapports, il joue mieux défensivement que l’an dernier. Il devient un homme, il est plus fort physiquement et il fait les bonnes choses pour bien se préparer. C’est encore tôt dans la saison, mais nous sommes heureux de lui. »

Sans Strome

Par ailleurs, les Rangers seront privés de Ryan Strome pour le duel. Son nom a en effet été inscrit dans le protocole de la COVID-19. Cela ne signifie toutefois pas qu’il a nécessairement contracté le virus. Il peut s’agir d’un test pas concluant, ou d’un contact rapproché qui a contracté la maladie.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une perte importante pour les New-Yorkais, puisque Strome a amassé 49 points en 56 matchs la saison dernière. Chytil devrait prendre sa place comme centre entre Artemi Panarin et Kaapo Kakko.

Igor Shesterkin a quitté la patinoire en premier et devrait donc être le gardien partant des Rangers.