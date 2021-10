(Montréal) On peut présumer qu’au rythme d’un but par match, le Canadien ne gagnera pas bien souvent cette saison.

Richard Labbé La Presse

Un but par match, c’est tout ce que le Canadien a pu faire depuis le début de 2021-2022. Ç’a été un but mercredi soir à Toronto, un but jeudi soir à Buffalo, et encore un but ici à Montréal samedi soir, dans un Centre Bell rempli de 21 105 spectateurs qui en auraient pris plus que ça.

Sans doute que Jake Allen, excellent devant son filet, aurait lui aussi pris une couple de buts de plus. Mais ça n’a pas été assez pour empêcher une autre défaite, cette fois par la marque de 3-1 face aux Rangers de New York.

« On joue trop en périphérie, on ne va pas assez chercher les rebonds près du filet adverse, a noté Jonathan Drouin en fin de soirée. On réussit à obtenir des tirs, mais on doit s’assurer de placer plus de monde autour du filet. »

Depuis que le hockey existe, mesdames et messieurs, l’objectif du jeu est de marquer, et aussi, de préférence, de marquer plus souvent que l’adversaire. On n’en sort pas.

Ce que Drouin a dit – lui-même par ailleurs auteur d’un but de toute beauté samedi soir – vient rappeler l’importance des buts « de vidange », comme on dit si bien dans le milieu. Les buts pas jolis, les buts obtenus à coups de pic et de pelle. Tenez, un peu comme le premier but des Rangers ici, celui de Kreider, une rondelle qui a dévié sur deux patins avant de se retrouver au fond du filet.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Jonathan Drouin

Ce que l’on voit trop souvent chez le Canadien depuis le début de cette très jeune saison, c’est souvent les chances uniques : un tir, et puis c’est tout. Personne pour aller cueillir les rebonds, personne pour aller déranger le gardien un peu plus.

« Je pense qu’on cherche nous aussi des explications, a reconnu Cédric Paquette. Il faut mettre plus de rondelles au filet et créer de la congestion devant le gardien adverse. C’est des clichés, tout ça, mais c’est aussi ce qui manque à notre jeu en ce moment. On a des chances uniques seulement, et c’est pour ça qu’on ne marque pas en ce moment. »

Chez le Canadien, on s’accroche à la loi de la moyenne : il y a des marqueurs dans ce club, et tôt ou tard, ils vont bien se remettre à marquer. Il le faudra, parce que sans Carey Price, l’identité temporaire de ce club sera une identité d’équipe offensive, capable de gagner des matchs 5-4 ou 4-3. Mais ce n’est pas ce que l’on observe pour l’instant.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Jake Allen, Jeff Petry et Alexis Lafrenière

Il faudra aussi, un jour, que le Canadien profite de ses occasions en avantage numérique, parce que ce n’est pas du tout le cas jusqu’ici : fiche de 0 en 11 en pareilles circonstances depuis le début de la saison. Pas besoin d’une calculatrice pour comprendre que 0 en 11, ce n’est pas très bon.

Avec tout ça, le Canadien amorce sa saison avec trois défaites, et la dernière fois que le Canadien a connu un départ de 0-3 dans une saison, c’était en 1995-1996.

De mémoire, ça ne s’était pas super bien terminé.

En hausse

David Savard

Il a effectué quelques bons jeux en attaque, dont une superbe poussée qui a mené à une occasion (ratée) pour Brendan Gallagher. De loin son meilleur match de la saison.

En baisse

Tyler Toffoli

Le meilleur marqueur du club lors de la dernière saison n’a toujours pas inscrit un seul point en trois matchs.

Le chiffre

1

Il y a un seul attaquant qui a marqué pour le Canadien depuis le début de cette saison : Jonathan Drouin.