Après plus de 30 ans de loyaux services, Pierre Gervais fait un dernier tour de piste cette saison.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le Canadien a annoncé que Gervais en sera à une dernière saison à titre de gérant de l’équipement en 2021-2022. C’est son adjoint Patrick Langlois qui lui succèdera l’an prochain.

Dans un communiqué publié samedi, le Canadien dit cependant chercher à trouver « un nouveau rôle qui permettrait de conserver Pierre Gervais dans l’entourage de l’équipe ».

Gervais travaille pour le CH depuis 1987, et avait œuvré auparavant pendant cinq saisons avec le Canadien de Sherbrooke, qui était alors le club-école. Il était donc membre du Tricolore pour la Coupe Stanley de 1993. Le 8 mars dernier, il travaillait pour un 3000e match dans le vestiaire de l’équipe montréalaise.

« Je tiens à remercier Pierre pour son travail acharné, son professionnalisme et son dévouement envers les Canadiens de Montréal au cours des 35 dernières années, a déclaré le directeur général Marc Bergevin, dans un communiqué publié samedi. Pierre s’est imposé comme l’un des meilleurs gérants d’équipement du monde du hockey au cours de sa carrière et nous avons été très chanceux de l’avoir avec nous pendant toutes ces années. Les contacts et les relations qu’il a développés partout aux quatre coins du globe parlent d’eux-mêmes. »

Il est question des quatre coins du globe, car Gervais a aussi fait partie des responsables de l’équipement pour l’équipe canadienne masculine dans quatre Jeux olympiques de suite : Salt Lake City en 2002, Turin en 2006, Vancouver en 2010 et Sotchi en 2014.