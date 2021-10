Comparer l’aube de la saison actuelle à la précédente met en lumière une évidence : le niveau d’optimisme de janvier était à des années lumières de maintenant.

Mathias Brunet La Presse

Marc Bergevin venait d’acquérir Tyler Toffoli, Josh Anderson, Jake Allen et Joel Edmundson pour renforcer la formation. Alexander Romanov entamait sa carrière avec l’exubérance de ses 20 ans, après un excellent camp d’entraînement.

On espérait l’éclosion de Jesperi Kotkaniemi au centre du troisième trio, après une performance encourageante en séries éliminatoires dans la bulle à Toronto. Nick Suzuki avait fait encore mieux et consolidé sa place au sein du premier trio offensif.

Contrairement à janvier, où l’on ne cessait «d’additionner», on a l’impression de «soustraire» sans cesse cet automne.

Carey Price s’est soumis au programme d’aide de la LNH et ratera un mois, sinon plus. Le CH entamera donc sa saison avec Jake Allen et Samuel Montambeault devant le filet.

Gardiens en janvier 2021 Carey Price

Jake Allen Gardiens en octobre 2021 Jake Allen

Samuel Montambeault

En défense, Shea Weber ne reviendra pas cette année… et peut-être jamais. On le remplace par David Savard, un défenseur de troisième paire placé au sein du deuxième duo de défenseurs avec Ben Chiarot.

Joel Edmundson ratera les premières semaines de la saison. Brett Kulak se retrouverait donc par défaut sur la première paire avec Jeff Petry, parce qu’on n’est pas satisfait du travail d’Alexander Romanov, rétrogradé au sein de la troisième paire avec le nouveau venu Chris Wideman, un défenseur offensif de 31 ans plutôt unidimensionnel.

Sami Niku a recommencé à s’entraîner avec le groupe et Mattias Norlinder a patiné en solitaire mardi matin. On verra où ils aboutiront.

Défenseurs en janvier 2021 Ben Chiarot - Shea Weber

Joel Edmundson - Jeff Petry

Alexander Romanov - Brett Kulak Défenseurs en octobre 2021 Brett Kulak - Jeff Petry

Ben Chiarot - David Savard

Alexander Romanov - Chris Wideman

À l’attaque, le Canadien a perdu deux de ses trois premiers centres, Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi. Christian Dvorak vient remplacer Danault dans un rôle semblable, et on espère voir Jake Evans, le quatrième centre l’an dernier, produire davantage et faire produire ses ailiers plus doués au sein d’un troisième trio. Mais en 60 matchs en carrière dans la LNH, Evans, 25 ans, a amassé 16 points, dont cinq buts, et il a subi de sérieuses commotions cérébrales depuis le début de sa carrière.

Dvorak a peut-être plus d’habiletés offensives que Danault, mais il n’a jamais atteint la marque des 40 points par saison. Par contre, il a seulement 25 ans, l’âge où Danault a éclos.

Au moins, il y a lieu de s’attendre à une progression encore palpable du jeune Nick Suzuki, plus riche de 63 millions aujourd’hui.

En principe, on demandera à Cédric Paquette, ou encore à la nouvelle acquisition Adam Brooks, d’occuper le rôle d’Evans l’an dernier au sein du quatrième trio. Paquette vient de connaitre une saison difficile. Il était de trop dans la formation des Sénateurs, avant d’être échangé aux Hurricanes, où on l’a employé avec parcimonie, avant de le rayer de la formation pendant la majorité des séries. Brooks n’a toujours pas confirmé sa place dans la LNH en quelques saisons chez les Leafs, mais il a un potentiel offensif plus élevé que Paquette.

Attaquants en janvier 2021 Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Suzuki - Anderson

Toffoli - Kotkaniemi - Armia

Byron - Evans - Lehkonen Attaquants en octobre 2021 Toffoli - Suzuki - Caufield

Drouin - Dvorak - Anderson

Armia - Evans - Gallagher

Perreault - Paquette - Lehkonen

Les deux premiers trios de l’équipe sont au moins aussi solides que l’an dernier. Voilà enfin où l’on peut « additionner » avec la présence de Caufield, impressionnant en fin de saison et en séries. Son brio permet de rétrograder Gallagher au sein d’un trio avec Evans et Armia, mais Mike Hoffman, le remplaçant de Tatar, prendra sans doute la place de ce dernier à son retour d’ici une semaine ou deux.

Le quatrième trio est nettement inférieur à celui de l’an dernier, mais il pourrait s’améliorer avec le retour d’Hoffman, qui pourrait faire reculer Armia, et celui de Paul Byron dans quelques semaines (il a patiné mardi matin).

Mais on ne sait pas à ce stade-ci si Evans sera en mesure de faire produire des ailiers offensifs, et Paquette n’est résolument pas un centre capable de produire offensivement, malgré toute sa ténacité et sa hargne. D’où l’acquisition de Brooks, mais ses preuves restent à faire.

En raison des blessures et du manque de productivité de certains jeunes appelés à jouer des rôles plus importants, il est impossible de conclure que le Canadien pourra répéter son exploit des séries éliminatoires, et y participer même constituera un défi de taille dans la puissante division Atlantique.

Il faudra aussi garder à l’œil le classement pour connaitre le sort du choix de première ronde cédé aux Coyotes de l’Arizona pour Christian Dvorak.

Si le CH connait une année de misère et repêche parmi les dix premiers, il conservera son choix et donnera celui des Hurricanes.

Le pire scénario: une année difficile, mais un choix situé entre le 11e et le 15e rang. Montréal devra alors se résoudre à abandonner ce choix puisqu’il constituerait le meilleur des deux entre celui des Hurricanes (obtenu pour Kotkaniemi) et le sien. Mais on présume ici que la Caroline connaitra une bonne saison, ce qui n’est jamais garanti malgré tout le talent d’un club.

Et puisqu’il faut se mouiller : le CH ne participera pas aux séries et terminera au cinquième rang de sa division, derrière la Floride, Toronto, Tampa et Boston.