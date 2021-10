(Tampa) Tristan Jarry a bloqué 26 lancers, Danton Heinen et Brian Boyle ont marqué tôt en deuxième période et les Penguins ont battu les champions en titre de la coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay, 6-2 lors du premier match de la saison dans la Ligue nationale de hockey, mardi soir.

Mark Didtler Associated Press

Dominik Simon, Teddy Blueger, Bryan Rust et Evan Rodrigues ont été les autres marqueurs des Penguins qui jouaient sans leurs vedettes Sidney Crosby et Evgeni Malkin, tous deux blessés.

Kris Letang a récolté deux passes. Les trois derniers buts des gagnants ont été marqués dans un filet désert.

Dans le camp du Lightning, Anthony Cirelli et Andrew Killorn ont enfilé chacun un but alors que le gardien Andreï Vasilevskiy a stoppé 29 tirs.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, était présent pour le match. Avant la première mise en jeu, l’organisation du Lightning a tenu une cérémonie pour hisser la bannière des champions 2020-2021 au plafond de l’amphithéâtre. Le Lightning a remporté la coupe Stanley au cours des deux dernières saisons.

Jarry a été solide lors du premier avantage numérique du Lightning, en milieu de deuxième période. Il s’est notamment illustré en bloquant un tir de l’enclave de Brayden Point.

Heinen et Boyle ont lancé les Penguins en avant 2-0 en marquant deux buts en 4 : 11 en début de deuxième période.

Jeff Carter a intercepté une tentative de dégagement de Vasilevskiy derrière son filet pour refiler la rondelle à Heinen dès la douzième seconde de la période. Puis, Boyle, qui a signé un contrat d’une saison pour 750 000 $ tout juste avant le match, a doublé l’avance des Penguins d’un tir de l’enclave à 4 : 11.

Simon a augmenté l’avance à 3-0 en troisième période avec un peu plus de huit minutes à jouer.

L’entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, a retiré son gardien avec six minutes à faire au match. La stratégie a d’abord été payante quand Cirelli a marqué à 14 : 23.

Toutefois, les Penguins ont profité du filet désert trente secondes plus tard avec le but de Blueger. Puis, Killorn a répliqué pour le Lightning qui misait toujours sur six joueurs, mais encore une fois, les Penguins sont revenus avec des buts de Rodrigues et Rust dans le filet abandonné.