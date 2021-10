Même si ce sera le 18e (!) affrontement entre les deux équipes depuis le mois de janvier dernier, foi de Brendan Gallagher, il n’y a pas de meilleure manière de briser la glace qu’en visitant les Maple Leafs de Toronto.

Simon-Olivier Lorange La Presse

« On les connaît bien, c’est un environnement amusant… c’est la bonne manière d’amorcer la saison », a estimé l’attaquant, mardi, quelques heures avant que l’équipe s’envole vers la Ville Reine.

À plus forte raison, contrairement aux matchs disputés le printemps dernier en séries éliminatoires, tous les sièges de l’amphithéâtre seront cette fois occupés, à la suite de l’assouplissement des mesures sanitaires en Ontario. Et d’après les souvenirs de Gallagher, les partisans en bleu et blanc « ne nous aiment pas tant que ça ».

Le retour des salles combles un peu partout dans la LNH apportera de l’« énergie » dans les matchs, croit l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, qui s’attend par ailleurs à apercevoir de nombreux chandails du Tricolore dans les gradins de l’aréna Banque Scotia, ce mercredi soir.

Tyler Toffoli est lui aussi fébrile à l’idée de retrouver les foules, surtout celle du Centre Bell. L’ancien des Kings de Los Angeles et des Canucks de Vancouver l’a souvent répété : il ne se peut plus d’avoir ce célèbre public de son côté pour la première fois, lui qui n’a connu l’expérience complète que comme visiteur.

« Ça peut être intimidant », a-t-il admis.

Négligé

Gallagher, par ailleurs, aime que son équipe se soumette à un « test » dès sa soirée inaugurale, contre l’une « des meilleures équipes de la ligue ».

De fait, le Tricolore se présentera à Toronto avec le statut de négligé, une situation où il pourrait bien se retrouver plus souvent qu’il le souhaite cette saison, maintenant qu’il a retrouvé la division Atlantique, « l’une des plus dures de la LNH », encore selon Gallagher.

Cela n’émeut toutefois pas Ducharme, qui a rappelé que son club était « dans la même situation qu’à la fin de l’année passée ».

Il n’y a pas grand monde qui croit en nous. On va s’arranger pour que ça change. Dominique Ducharme

Sur la glace, Ducharme devrait déployer la formation qu’on a vue à l’entraînement depuis le début de la semaine.

À moins d’un changement de dernière minute, Ryan Poehling, Alex Belzile et le nouveau venu Adam Brooks devraient être les réservistes en attaque. En défense, Sami Niku est toujours sur la liste des blessés, et ce, même s’il a pris part à deux entraînements complets, avec contact, lundi et mardi. Ducharme a confirmé que le Finlandais serait bientôt « disponible pour jouer », mais n’a pas fourni davantage de détails.

On peut en outre s’attendre à ce que Jake Allen soit le gardien désigné pour les deux premiers matchs, disputés mercredi à Toronto et jeudi à Buffalo. L’entraîneur-chef a prévenu qu’il serait « irréaliste » de demander à Allen de jouer tous les matchs jusqu’au retour de Carey Price, prévu au plus tôt au début du mois de novembre. Il n’a toutefois donné aucune indication sur la date du premier départ de l’auxiliaire Samuel Montembeault avec le Canadien.