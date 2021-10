À qui la coupe ? À les trophées ? Nos journalistes experts font leurs prédictions.

Mathias Brunet

La Coupe Stanley

L’Avalanche a vécu des déceptions au cours des dernières années, mais parviendra finalement à remporter la Coupe cette année.

Le trophée Hart

PHOTO JONATHAN HAYWARD, ASSOCIATED PRESS Connor McDavid

Connor McDavid est dans une classe à part dans la Ligue nationale de hockey. Personne ne s’en approche.

Le trophée Norris

Cale Makar remportera son premier trophée Norris à l’âge de 23 ans.

Le trophée Vézina

Le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, derrière la meilleure équipe de la Ligue nationale, Andrei Vasilevskiy, remportera son deuxième Vézina en quatre ans.

Le trophée Calder

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Trevor Zegras

Le nouveau centre numéro un des Ducks d’Anaheim, Trevor Zegras, amassera des aides à la pelle et obtiendra le trophée, mais Cole Caufield et Shane Pinto seront dans la course.

Le trophée Maurice-Richard

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Leon Draisaitl

Leon Draisaitl succédera à Auston Matthews cette année, bien servi par les passes de Connor McDavid en supériorité numérique.

Richard Labbé

La Coupe Stanley

Lightning de Tampa Bay. Bien sûr que le Lightning a perdu des joueurs au cours de l’été, mais aucune autre équipe ne possède encore autant de talent en attaque, en défense et devant le filet. Et Jon Cooper est adorable.

Le trophée Hart

PHOTO KIM KLEMENT, USA TODAY SPORTS Nikita Kucherov

Nikita Kucherov, Lightning. On s’attend à une très grosse saison de sa part, et pourquoi pas ? Dans un club déjà très talentueux, il est probablement le joueur le plus talentueux.

Le trophée Norris

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Charlie McAvoy

Charlie McAvoy, Bruins. À 23 ans, il est déjà l’un des meilleurs à sa position, et il va devenir encore meilleur cette saison.

Le trophée Vézina

Andrei Vasilevskiy, Lightning. Puisque la date de retour de Carey Price demeure source d’inquiétude, le gardien des champions en titre, qui n’a pas l’habitude des mauvaises saisons, devrait avoir le champ libre dans cette course.

Le trophée Calder

PHOTO DAVID SANTIAGO, ASSOCIATED PRESS Spencer Knight

Spencer Knight, Panthers. Ce fut très tentant de placer le nom de Cole Caufield ici, surtout que Caufield se prépare à amorcer la saison sur le premier trio. Mais Knight devrait obtenir plusieurs départs devant le filet des Panthers de la Floride, et son talent ne fait aucun doute.

Le trophée Maurice-Richard

Auston Matthews. Ce qui nous a fait hésiter, c’est l’état de santé de Matthews, blessé à un poignet. Le vieux à Washington devrait lui donner quelques sueurs froides dans cette course, toutefois.

Guillaume Lefrançois

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado. Le jeune noyau a gagné une année d’expérience et Darcy Kuemper solidifie l’équipe devant le filet.

Le trophée Hart

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Nathan MacKinnon

Nathan MacKinnon. Il a été finaliste au trophée trois fois en quatre ans. C’est son tour.

Le trophée Norris

PHOTO MARK HUMPHREY, ASSOCIATED PRESS Victor Hedman

Victor Hedman. Ralenti par un ménisque déchiré l’an dernier, le grand Suédois a été bon, mais pas aussi dominant qu’à l’habitude. S’il reste en santé, le trophée lui reviendra.

Le trophée Vézina

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS Andrei Vasilevskiy

Andrei Vasilevskiy. Nikita Kucherov ne l’a peut-être pas dit de la façon la plus élégante, mais Vasilevskiy ne fait pas que surfer sur les succès de son équipe. Il sera le meilleur gardien de sa génération.

Le trophée Calder

Spencer Knight. Voilà 12 ans qu’un gardien a gagné le titre de recrue de l’année. Mais les déboires de Sergei Bobrovsky lui permettront de voir assez d’action pour se démarquer.

Le trophée Maurice-Richard

Auston Matthews. Au cours des deux dernières saisons, il a marqué en moyenne 0,72 but par match. C’est trois buts par tranche de quatre matchs, un rythme ahurissant !

Simon-Olivier Lorange

Coupe Stanley

Avalanche du Colorado. Avec tout le talent dans cette équipe, ça finira bien par arriver ! Il faudrait toutefois cesser de tourner autour du pot.

Trophée Hart

Connor McDavid. Il est dans un monde auquel les simples mortels qui l’affrontent n’ont pas accès.

Trophée Norris

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Cale Makar

Cale Makar. On connaît évidemment ses habiletés offensives. Or, ses qualités en défense, sous-estimées par les poolers, sont exceptionnelles. La rondelle colle à son bâton.

Trophée Vézina

Andrei Vasilevskiy. Nous traversons les meilleures années de celui qui pourrait finir sa carrière parmi les plus grands de l’histoire de sa profession. Il sera encore dominant cette saison.

Trophée Maurice-Richard

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Auston Matthews

Auston Matthews. Comme ce trophée ne récompense que les buts inscrits pendant la saison, il peut tout à fait en remporter un deuxième de suite.

Trophée Calder

Trevor Zegras. J’ai hésité entre son coéquipier Jamie Drysdale et lui, car les deux espoirs des Ducks d’Anaheim jouent avec un aplomb incroyable pour leur jeune âge. Zegras est prêt à exploser et aura toutes les chances de le faire.

Alexandre Pratt

La Coupe Stanley

Avalanche du Colorado. Oui, encore elle. Solide équipe, à toutes les positions.

Le trophée Hart

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton. Je ne parierai pas contre un gars qui vient de connaître la meilleure saison des 20 dernières années.

Le trophée Norris

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Shea Theodore

Shea Theodore, Golden Knights de Vegas. Un jeune défenseur en pleine progression, au sein de l’une des superpuissances de la ligue.

Le trophée Vézina

PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Darcy Kuemper

Darcy Kuemper, Avalanche du Colorado. Un gardien sous-estimé, qui se retrouve soudainement avec l’un des meilleurs clubs du circuit.

Le trophée Calder

Spencer Knight, Panthers de la Floride. Un phénomène. Le prochain gardien d’élite de la LNH.

Le trophée Maurice-Richard

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton. Voir le trophée Hart.