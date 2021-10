Primeau et Guhle cédés aux ligues mineures

À quelques heures de la finalisation des formations dans la LNH, le Canadien a retranché le gardien Cayden Primeau et le défenseur Kaiden Guhle. Le premier se rapportera donc au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, et le second, aux Raiders de Prince Albert, dans la Ligue junior de l’Ouest.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Pour Primeau, il ne manquait plus que cette confirmation, car avec l’arrivée à Montréal de Samuel Montembault la semaine dernière, il était devenu évident que le jeune homme se destinait au Rocket. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a expliqué que l’organisation désirait que Primeau dispute « beaucoup de matchs », ce qu’il n’aurait pu faire comme adjoint à Jake Allen avec le CH. De fait, le gardien de 22 ans ne compte toujours que 55 matchs d’expérience chez les professionnels, dont six dans la LNH.

Quant à Guhle, il peut prendre le chemin de la Saskatchewan avec le sentiment du devoir accompli. Il a été le dernier défenseur à être retranché au camp d’entraînement. Il a en outre disputé trois matchs hors concours. L’assurance et l’efficacité qu’il a démontrées n’ont échappé à personne, et Ducharme en a encore parlé, lundi matin, en termes plus qu’élogieux. « Tout est positif dans son cas », a-t-il estimé.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Kaiden Guhle a été cédé aux Raiders de Prince Albert, dans la Ligue junior de l'Ouest.

« Il a fait beaucoup de bonnes choses, a résumé l’entraîneur. On a pu voir qu’il avait une longue carrière devant lui et qu’il connaîtra du succès à long terme. Il a le type de personnalité pour devenir un leader dans cette équipe. »

Avec les départs de Primeau et de Guhle, le Canadien se retrouve donc avec un groupe de 23 joueurs – excluant les blessés –, soit le maximum permis. Les équipes de la LNH ont d’ailleurs jusqu’à 17 h ce lundi pour établir leur formation de 20 à 23 joueurs en respectant le plafond salarial en vigueur.

L’autre joueur qui était susceptible de subir le couperet était Ryan Poehling, qui n’a pas à passer par le ballotage s’il est cédé au Rocket. Lundi matin, il était l’un des deux attaquants d’extra à l’entraînement, l’autre étant Alex Belzile qui, lui, aurait déjà été soumis au ballotage s’il avait été retranché.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Ryan Poehling

Concrètement, on pourrait donc conclure que Poehling a réussi son pari d’amorcer la saison avec le Canadien. Mais Dominique Ducharme a été si laconique dans son cas qu’on se demande quel est son statut réel. L’entraîneur a en effet simplement lancé que Poehling serait présent à l’entraînement du club mardi, sans apporter aucune précision additionnelle. Cela semble exclure l’ajout potentiel d’un joueur à la formation par le truchement du ballotage. On en saura davantage à ce sujet après 14 h.

Tout porte toutefois à croire que, même s’il demeure dans le giron de l’équipe, l’Américain de 22 ans serait contraint, à court terme, à un rôle de réserviste, puisque Cédric Paquette a repris l’entraînement, lundi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Cédric Paquette (13) bataille avec Alex Belzile lors d’une séance d’entraînement du Canadien au Complexe sportif de Brossard, le 24 septembre.

Le Québécois a patiné pour la première fois avec ses coéquipiers après qu’il se fut blessé au bas du corps il y a un peu moins de deux semaines. Flanqué de Mathieu Perreault et d’Artturi Lehkonen, Paquette a été placé au centre du quatrième trio. Perreault a également effectué quelques rotations au centre.