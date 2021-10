Yanni Gourde se remet toujours d’une opération subie cet été à l’épaule et devra regarder les premiers matchs de la première saison du Kraken dans son complet, du haut des loges. Ça ne l’empêche cependant pas de s’entraîner avec l’équipe, de découvrir la ville de Seattle et de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 FM et La Presse, est de retour pour une troisième saison. Yanni Gourde s’est entretenu avec les animateurs Jérémie Rainville et Jérémy Filosa ainsi que les journalistes de La Presse Alexandre Pratt et Guillaume Lefrançois dans le cadre du premier épisode. Au menu : sa réhabilitation, la vie à Seattle, ses attentes pour la saison et l’entrée de Carey Price dans le programme d’aide aux joueurs de la LNH.

Gourde, qui vient tout juste de remporter la Coupe Stanley à deux reprises avec le Lightning de Tampa Bay, ne s’attendait pas à changer d’équipe au repêchage d’expansion. La nouvelle a été difficile à avaler au départ, a-t-il admis.

« Je ne m’y attendais pas beaucoup. Je pensais que Ondrej Palat et Alex Killorn avaient peut-être plus de chance d’être repêchés. J’étais très flatté de savoir que c’était moi. À partir du moment où j’ai été repêché, j’étais super excité de l’expérience que j’allais vivre. »

Une expérience qui est déjà bien entamée. À l’écouter parler, l’attaquant de 29 ans est bien heureux dans sa nouvelle vie, lui qui habite en banlieue de Seattle.

« Je suis allé voir les Seahawks jouer, a-t-il mentionné. C’est une ville de sport et l’ambiance dans le stade est exceptionnelle. J’ai tellement hâte de voir de quoi l’ambiance va avoir l’air dans le Climate Pledge Arena. Ça va être vraiment trippant. »

La ville a vraiment l’air prête à recevoir une équipe de hockey. Honnêtement, l’organisation est exceptionnelle et la ville est super belle. On est vraiment bien traités jusqu’à présent. L’engouement derrière l’équipe est vraiment présent. Ça va être tellement excitant cette année. Yanni Gourde

Même si plusieurs joueurs du Kraken sont des vétérans de la grande ligue, ils sont tous nouveaux au sein de l’organisation. Qui donc joue un rôle de meneur dans le vestiaire ?, a demandé Alexandre Pratt.

« Il y a beaucoup de joueurs qui prennent le lead, a répondu Gourde sans toutefois nommer personne en particulier. En arrivant, tout le monde est devenu vraiment proche parce qu’on connecte tous à ce niveau-là. »

Le Québécois a mentionné avoir profité d’un match hors concours pour inviter chez lui les 13 joueurs qui n’étaient pas en uniforme. Ils ont soupé et regardé le match ensemble ; une belle façon de faire connaissance.

« Honnêtement je m’entends bien avec tout le monde, c’est super facile, a-t-il indiqué. On est tous des gars pareils : on est des joueurs de hockey dans une nouvelle ville. On trippe tous ensemble. Ce n’est pas difficile de se faire des chums. »

Trouver une identité

À leur arrivée dans le circuit en 2017, les Golden Knights de Vegas ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Questionné à savoir ce qui constituerait une saison respectable pour le Kraken, Yanni Gourde est resté prudent, tout en se montrant convaincu de voir son club tirer son épingle du jeu.

Moi, honnêtement, ce que je veux, c’est qu’on soit une équipe compétitive, qu’on trouve une identité et qu’on joue dans cette identité. Une fois qu’on aura trouvé ça, on va être une équipe difficile à affronter. Mais je ne veux pas qu’on se mette des attentes. On a un très bon club. Yanni Gourde

« Le but, c’est sûr que c’est de faire les séries éliminatoires. Une fois que t’es en séries, tout est possible. C’est ça l’objectif. »

On le disait plus tôt : le numéro 37 se remet encore d’une opération à l’épaule. Il s’entraîne néanmoins avec ses coéquipiers depuis le début du camp d’entraînement. Et depuis lundi, il a mis de côté le chandail rouge qui l’empêchait de jouer avec contacts.

La saison passée, sa quatrième complète dans le circuit Bettman, Gourde a amassé 36 points en 56 matchs avec le Lightning. Cette année, le natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage veut jouer dans son identité, simplement.

« Ils m’ont repêché pour une raison et je pense que c’est parce que j’apporte mon énergie, a-t-il dit. La façon que je joue, sans relâche… C’est ce que je vais apporter à l’équipe. Si je suis capable d’apporter plus d’offensive, c’est tant mieux, mais je ne veux pas me mettre trop de pression pour ça. »

Le Kraken disputera son premier match de saison régulière mardi prochain, à Vegas contre les Golden Knights, sans Gourde dans son alignement. L’équipe ne jouera pas à domicile avant le 23 octobre.

« L’important, c’est de s’écouter »

La LNH a annoncé jeudi que le gardien numéro 1 du Canadien, Carey Price, entrait dans le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs. La nouvelle a secoué tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au hockey professionnel. Même les joueurs eux-mêmes.

« Oui ça fait jaser, mais pour les bonnes raisons, a laissé entendre Yanni Gourde. Je pense que tout le monde réalise à quel point c’est difficile et il ne faut pas avoir peur de demander de l’aide parce que justement on vit dans un sport qui est très exigeant et il n’y a pas de gêne à demander de l’aide quand on en a de besoin. »

« Souvent, c’est plus facile de trouver des solutions ensemble, a-t-il ajouté. On a beaucoup d’aide avec la ligue et les organisations pour nous aider à naviguer un peu là-dedans. Ce que Carey fait, c’est qu’il met sa personne en premier et je pense que c’est très important dans le milieu du sport. »