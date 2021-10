Cette fois, ce n’est pas qu’une simple tuile qui est tombée sur la tête du Canadien de Montréal. C’est carrément le ciel.

Le gardien de but étoile Carey Price s’absentera pour une période d’au moins 30 jours afin de se refaire une santé mentale, a indiqué le directeur général Marc Bergevin.

La nouvelle avait coulé un peu plus tôt en matinée, lorsque l’Association des joueurs a annoncé par voie de communiqué qu’il s’est soumis volontairement à un programme d’aide aux joueurs.

Le programme d’aide aux joueurs a été mis sur pied par la LNH et l’Association des joueurs en 1996, et une ligne téléphonique d’aide confidentielle leur est offerte. Ce programme aide les joueurs et leurs proches qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, de dépendance et d’autres enjeux. Un conseiller est disponible dans chacune des villes de la ligue.

Bergevin a indiqué qu’il avait été pris par surprise par cette annonce, la veille. Et il a paru ébranlé lorsqu’on lui a demandé ce que Price, l’individu, signifiait pour lui.

« C’est dur », a-t-il laissé tomber, après un long silence d’une vingtaine de secondes et s’être essuyé les larmes qui perlaient sur ses joues.

« Ça fait neuf ans qu’on travaille ensemble. Moi, aujourd’hui, je pense à Carey Price, l’être humain, pas le gardien de but, a-t-il poursuivi. Je pense que ça démontre beaucoup de courage, d’aller chercher de l’aide, et je crois sincèrement que tout va finir par revenir à la normale. »

Il a toutefois assuré aux partisans que Price sera de retour cette saison, sans offrir d’échéanciers.

Entre-temps, Bergevin a indiqué qu’il avait rencontré les joueurs du Canadien pour les informer de la situation en matinée, et qu’ils étaient « ébranlés » par la situation. Des propos corroborés par l’entraîneur-chef, Dominique Ducharme.

« Vous le savez, nous formons un groupe fort, et uni. C’est comme voir partir un frère, un ami, c’est quelqu’un qui est près de nous. Pour les joueurs, j’ai senti… Vous savez, les gars entre eux autres, ils prennent soin d’eux autres. Ils veulent vraiment que tout le monde soit heureux et se sente bien. En tant qu’équipe, on a déjà fait face à de l’adversité — on dirait que ça nous lâche pas —, mais on sait comment réagir. On va se serrer les coudes, et on va passer au travers », a assuré Ducharme.

En matinée, la femme de Price, Angela, avait publié un message sur Instagram dans lequel elle faisait référence à la santé mentale du gardien du Canadien.

« Peu importe l’enjeu, nous espérons être en mesure de non seulement dire que la santé mentale est essentielle, mais aussi d’agir et de travailler en ce sens. Carey a été à la hauteur pour notre famille et lui-même, et c’est la meilleure décision pour chacun d’entre nous », a-t-elle écrit, pour accompagner une photo de la famille Price.

« Et c’est incroyablement important pour nous de montrer à nos enfants que demander de l’aide, et d’accepter qu’on soit aidé par d’autres, est non seulement O.K., mais encouragé — en tout temps, peu importe les circonstances », a-t-elle ajouté.

La veille, Ducharme avait affirmé qu’il ne s’attendait pas à ce que Price, qui est âgé de 34 ans, rejoigne ses coéquipiers à l’entraînement avant que la saison commence.

Price, qui a été opéré à un genou le 23 juillet, a vu sa rééducation être déraillée par la maladie cette semaine.

Allen et Montembeault pour commencer la saison

En l’absence de Price, Bergevin a laissé entendre que le Tricolore entamera la saison avec Jake Allen et Samuel Montembeault devant le filet. Ducharme s’est dit confiant de pouvoir commencer la saison avec ces deux gardiens, mais a offert une mise en garde.

« Nous savions qu’à cause de son genou (à Price), sa présence en début de saison était incertaine, a d’abord rappelé Ducharme. Nous disposons de bons gardiens ici. Nous travaillerons avec eux, et nous aurons besoin de tout le monde. Et tout le monde devra offrir son 100 % tous les soirs pour compenser cette perte. Ce sera un effort d’équipe, pas celui d’un seul joueur. »

Le Tricolore disputera son dernier match préparatoire jeudi, en accueillant les Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell. Il lancera officiellement sa saison le 13 octobre contre les Maple Leafs, à Toronto.

Price a permis au CH d’atteindre la série finale de la Coupe Stanley l’été dernier, après avoir compilé une fiche de 13-9-0 assortie d’une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,924 en séries éliminatoires.

Le hockeyeur d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, a passé l’ensemble de sa carrière de 14 saisons dans la LNH avec le Bleu-blanc-rouge. Price présente aussi une fiche de 360-257-79 avec une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de ,917 en saison dans le circuit Bettman.