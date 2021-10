Ça sent de plus en plus le hockey professionnel à Trois-Rivières. La Ligue ECHL étant le dernier circuit majeur en Amérique du Nord à lancer ses activités, les Lions de Trois-Rivières ont finalement pu amorcer leur camp d’entraînement jeudi avec la tenue des tests physiques. Et avec tous les dossiers à suivre d’ici le début de la saison, prévue dans deux semaines, il devrait y avoir de l’action au Colisée Vidéotron.



Matthew Vachon Le Nouvelliste

Au total, ce sont 27 joueurs qui étaient présents pour cette journée initiale, dont plusieurs invités à la suite du précamp tenu quelques semaines auparavant.