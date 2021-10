Le gardien du Canadien Carey Price entre dans le programme d’aide conjoint de la LNH et de l’Association des joueurs.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le directeur général de l'équipe, Marc Bergevin, rencontre présentement les médias pour faire le point sur la situation.

« Le gardien sera à l’écart de l’équipe », lit-on dans le communiqué. Il est précisé qu’il y a été admis « sur une base volontaire ».

Sur Instagram, Angela Price, la conjointe du gardien, a publié un message, soulignant que « la santé mentale doit passer en premier, non seulement en le disant, mais également en travaillant pour devenir meilleur. C’est ce que Carey fait, pour lui et pour notre famille, et il prend la meilleure décision pour nous. »

Price ne s’était toujours pas entraîné sur glace avec ses coéquipiers depuis le début du camp. Le gardien a été opéré à un genou cet été, et s’était entraîné sur glace en solitaire dans les jours qui ont précédé le camp. Ces derniers jours, Dominique Ducharme avait expliqué son absence en disant qu’il était « malade ».

Samedi, le Canadien a réclamé le gardien Samuel Montembeault au ballottage. L’ancien des Panthers devrait donc théoriquement amorcer la saison à titre d’auxiliaire de Jake Allen.

L’été dernier, le Canadien n’avait pas protégé Price dans le cadre du repêchage d’expansion, plaçant plutôt Allen sur sa liste de protection. Price avait dû lever sa clause de non-mouvement afin de permettre au Canadien de le laisser sans protection. Bergevin avait indiqué que cette décision avait été prise avec l’accord de Price.