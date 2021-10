Hockey

Robin Lehner

« Je suis très encouragé par les conversations que j’ai eues »

Après 72 heures « extrêmement difficiles » et d’« excellentes conversations » avec la LNH et l’Association des joueurs, le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner a indiqué que ses démarches pour apporter du changement au sein du circuit se feraient désormais de façon plus privée.