(Glendale) Les Coyotes de l’Arizona ont accordé un contrat d’un an à l’attaquant Alexander Galchenyuk, mercredi.

La Presse Canadienne

« Nous sommes ravis de l’ajouter à nos rangs, a dit Bill Armstrong, le directeur général des Coyotes. Il est talentueux, il est polyvalent et il travaille fort. »

L’ancien du CH a récolté cinq buts et 13 points la saison dernière, disputant huit matchs avec Ottawa et 26 rencontres avec Toronto.

Dans l’uniforme des Leafs, il a ajouté un but et quatre points en six matchs au premier tour des séries, contre le Canadien.

Repêché troisième au total par Montréal en 2012, Galchenyuk est passé aux Coyotes en juin 2018, en retour de Max Domi.

En 72 matchs avec l’Arizona, il a récolté 19 buts et 41 points.

L’Américain de 27 ans a aussi joué avec Pittsburgh et le Minnesota.

En 583 matchs dans la LNH, Galchenyuk a récolté 140 buts et 333 points.

Sa meilleure saison est survenue en 2015-16, avec le Tricolore. Il a alors obtenu 30 buts et 56 points.