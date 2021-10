PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Arlington) Le joueur de centre des Capitals de Washington Nicklas Backstrom a déclaré qu’il préfère être prudent avec son programme de rééducation pour une blessure à une hanche, et en conséquence il ignore à quel moment il effectuera son retour au jeu.

Stephen Whyno Associated Press

Backstrom n’a pas patiné pendant le camp d’entraînement et devrait être absent pour le match d’ouverture des Caps, le 13 octobre, contre les Rangers de New York.

« Je n’ai pas d’échéanciers », a confié Backstrom lors de sa première disponibilité média depuis le début du camp.

Le Suédois âgé de 33 ans a écarté la possibilité de passer de nouveau sous le bistouri pour régler son problème à la hanche gauche. Il avait subi une chirurgie arthroscopique en 2015, et sa blessure actuelle est le résultat de l’usure et des coups répétés reçus depuis six ans.

Les Caps pourraient inscrire le nom de Backstrom sur la liste des blessés à long terme afin de rayer son salaire de 9,2 millions de dollars US de leur masse salariale de 81,5 millions US. Mais ça signifierait qu’il devrait rater au moins les 10 premiers matchs de la campagne.

L’état de santé de Backstrom sera réévalué de façon hebdomadaire.