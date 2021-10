Hockey

Harcèlement sexuel et inconduite

La commissaire de la NWSL congédiée après des allégations contre un entraîneur

La commissaire de la Ligue nationale de soccer féminin (NWSL), Lisa Baird, a été congédiée après environ 19 mois de travail au milieu d’allégations selon lesquelles un ancien entraîneur s’est livré à du harcèlement sexuel et à de l’inconduite envers des joueuses, a déclaré à The Associated Press une personne au courant de la situation.