Hockey

Le Canadien s’incline 7-2 face aux Sénateurs

(Ottawa) Rome ne s’est pas bâtie en un jour. Et le Canadien non plus. L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a poursuivi ses expériences en présaison et ses hommes se sont inclinés 7-2 devant les Sénateurs à Ottawa, vendredi soir.