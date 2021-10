Une autre journée, un autre patient qui s’ajoute à l’infirmerie du Canadien.

Guillaume Lefrançois La Presse

Après Cole Caufield, Joel Edmundson et Mattias Norlinder, c’était au tour de Cédric Paquette de rater l’entraînement de jeudi. L’attaquant est blessé à l’aine, ou « la bonne vieille blessure à la laine ! », comme a lancé à la blague Dominique Ducharme, en point de presse.

« Ça arrive à tous les camps. Ce n’est pas une blessure majeure, a assuré l’entraîneur-chef du Tricolore. Ça va prendre quelques jours. »

Rien de majeur, mais n’empêche que les éclopés s’accumulent à un rythme inhabituel aux abords du boulevard Leduc. L’équipe compte présentement 10 blessés :

le gardien Carey Price ;

les défenseurs Shea Weber, Joel Edmundson, Mattias Norlinder et Josh Brook ;

les attaquants Paul Byron, Cole Caufield, Mike Hoffman, Cédric Paquette et Joël Teasdale.

Pendant quelques secondes, à l’entraînement de jeudi, on a craint que Ben Chiarot s’ajoute à cette ribambelle. Le gros défenseur a chuté lourdement derrière le but pendant un exercice. Il a tout de même terminé l’entraînement, après s’être relevé lentement.

En excluant Weber, dont la suite de la carrière est compromise, il y a tout de même six blessés parmi les joueurs qui auraient pu faire partie de la formation du Tricolore lors du premier match de la saison. C’est énorme.

L’effet des séries

Les 10 blessés ne sont pas tous issus du camp, remarquez. Teasdale et Brook sont tombés au combat en fin de saison 2021, avec le Rocket, et se remettent d’opérations. Price et Byron sont passés sous le bistouri cet été, après les séries. Weber, lui, a déclaré forfait en été, bien que la nature exacte de ses blessures n’ait jamais été précisée.

À cet effet, le long parcours du Tricolore n’a pas aidé. C’est un peu la rançon de la gloire…

Il s’est écoulé 77 jours entre le dernier match de la finale (le 7 juillet) et l’ouverture du camp (le 22 septembre). En temps normal, une équipe finaliste de la Coupe Stanley voit sa saison prendre fin autour du 10 juin, et a donc trois mois complets pour s’en remettre. Pour les équipes qui ne se rendent pas aussi loin, ce sont donc quatre, voire cinq mois de repos pour recharger les piles.

Price, par exemple, aurait pu amorcer sa saison à temps s’il avait été opéré lors d’une année « normale ». Lors d’une saison plus habituelle (c’est-à-dire sans pandémie, et avec le Canadien éliminé tôt), Byron aurait subi son opération en mai et sa convalescence de cinq mois aurait à peine empiété sur la saison suivante.

Jeff Petry a expliqué en quoi l’été a passé vite.

« Je me suis accordé trois semaines de repos, peut-être un peu plus, pour récupérer, a mentionné le vétéran défenseur. Je voulais que mon doigt guérisse avant de retourner au gym, pour éviter un recul. J’ai récupéré physiquement et mentalement. Mon entraîneur à la maison savait combien de temps je passais là-bas et a ajusté mon programme pour que ça cadre dans le calendrier. »

Cinq des 10 blessés ont participé au parcours du Canadien jusqu’en finale l’an dernier. C’est donc dire que la courte saison morte n’explique pas à elle seule le nombre d’éclopés. D’ailleurs, le Lightning de Tampa Bay – l’autre équipe en finale l’été dernier – est en pleine santé. Seuls Cal Foote et Gemel Smith sont sur la touche ; ni l’un ni l’autre n’a joué en séries.

Le camp et les autres

Mike Hoffman s’est quant à lui blessé pendant son entraînement estival. Ça laisse donc Edmundson, Norlinder, Caufield et Paquette comme victimes de ce camp jusqu’ici.

Brett Kulak a rappelé que le rythme du camp est bien différent de celui que s’imposent les joueurs en été. « Les séances sont plus longues, a observé le défenseur. Les aines et les hanches deviennent tendues. J’essaie de faire un bon échauffement avant, et je vais voir nos soigneurs pour un traitement après, au besoin. […] En été, tu orientes ta préparation en fonction de la durabilité, mais les bobos commencent à surgir dès le camp. »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Brett Kulak

Jeudi, par exemple, les joueurs en étaient à un troisième entraînement complet de suite. Chaque fois, ils passent une bonne heure sur la patinoire. Bref, c’est tout un contraste par rapport à la saison dernière, quand les entraînements se faisaient rares, étant donné le rythme effréné des matchs.

Mais le Canadien reste tout de même plus incommodé que ses rivaux directs. Les Sénateurs, adversaires du CH vendredi et samedi, n’ont que deux blessés : Clark Bishop et Jacob Bernard-Docker, tous les deux touchés à une cheville. Les Leafs, que les Montréalais ont affrontés deux fois jusqu’ici, ont quatre patients à l’infirmerie : Auston Matthews, Pierre Engvall, Alex Steeves et Semyon Der-Arguchintsev. Ces deux derniers sont réévalués sur une base quotidienne.

« De la malchance ? Du mauvais timing ?, s’est questionné Petry. Il n’y a pas une cause en particulier que je puisse identifier. »