L’attaquant Cédric Paquette a raté l’entraînement du Canadien de Montréal, jeudi, en raison d’une blessure au bas du corps.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

L’équipe a également soumis les noms des défenseurs Xavier Ouellet et Louie Belpedio au ballottage.

Paquette, qui est âgé de 28 ans, a signé un contrat d’une campagne avec le Tricolore au cours de l’été. Il a amassé quatre buts et autant d’aides en 47 matchs la saison dernière avec les Sénateurs d’Ottawa et les Hurricanes de la Caroline.

Le Canadien a indiqué dans l’annonce qu’il s’agit d’une « blessure mineure ».

Laurent Dauphin a été placé au centre de Mathieu Perreault et Alex Belzile en l’absence de Paquette. Gabriel Bourque était à la droite de Ryan Poehling et Artturi Lehkonen.

Ouellet a disputé six matchs avec le Canadien l’hiver dernier et n’a pas amassé de point. Le vétéran âgé de 28 ans a ajouté trois buts et une aide en 19 rencontres avec le Rocket de Laval.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Xavier Ouellet

Belpedio a quatre matchs d’expérience dans la LNH avec le Wild du Minnesota.

Ouellet et Belpedio devraient se rapporter au camp du Rocket lundi s’ils ne sont pas réclamés par une des 31 autres formations de la LNH.

Le Canadien disputera deux matchs préparatoires ce week-end face aux Sénateurs, vendredi à Ottawa et samedi à Montréal.

La saison du Tricolore s’ébranlera le 13 octobre avec un duel contre les Maple Leafs, à Toronto.