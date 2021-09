(Québec) Le Canadien de Montréal pourrait bientôt annoncer qu’il a disputé un match de hockey devant une salle comble au Centre Bell.

La Presse Canadienne

C’est ce qui ressort d’une conférence de presse tenue jeudi après-midi à Québec visant à annoncer des assouplissements aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 pour les salles de spectacles, les auditoires et les rassemblements publics organisés.

Ainsi, pour ce qui est des évènements sportifs avec places assignées, il n’y aura plus de limite du nombre de participants ou de spectateurs, ni de sections à respecter avec le passeport vaccinal — qui est déjà exigé à l’entrée, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement du Québec.

Le communiqué précise que les personnes devront être assises et porter un couvre-visage en tout temps, sauf au moment de boire ou de manger.

Par ailleurs, à l’extérieur, la consigne sera la même pour les lieux avec des sièges fixes et des places assignées, comme les stades ou les amphithéâtres extérieurs. Les personnes devront demeurer assises à leur place, toujours selon le communiqué.

Ces mesures doivent entrer en vigueur le 8 octobre.

Le Canadien sera particulièrement favorisé par ces décisions gouvernementales puisqu’il lui sera possible de jouer ses matchs devant 21 302 spectateurs.

Au début du mois, le Tricolore a obtenu la permission d’accueillir un maximum de 7500 partisans pour un match préparatoire. Lors de la finale de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay en juillet dernier, la Santé publique avait fixé à 3500 spectateurs le nombre maximal de spectateurs.

Dans le cas du Canadien, la mesure, en principe, entrera en vigueur seulement le 16 octobre, date du premier match du calendrier. Le Tricolore doit jouer sa dernière rencontre préparatoire le 7 octobre, contre les Sénateurs d’Ottawa, donc, la veille de la mise en application des nouvelles mesures. Par la suite, il jouera des matchs à Toronto et à Buffalo, les 13 et 14 octobre.

La nouvelle devrait aussi avantager les Alouettes de Montréal et le CF Montréal. Ces deux organisations bénéficiaient déjà de certains allégements annoncés au cours des derniers mois, qui leur permettaient d’accueillir jusqu’à un maximum de 15 000 spectateurs au stade Percival-Molson et au stade Saputo, respectivement, dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique.

À l’instar du Canadien, le CF Montréal devrait pouvoir profiter des allégements à compter du samedi 16 octobre. De leur côté, les Alouettes pourraient accueillir un maximum de spectateurs dès le lundi 11 octobre, jour de l’Action de grâce.

En début d’après-midi, jeudi, ces trois organisations sportives n’avaient toujours pas réagi officiellement aux annonces du gouvernement du Québec.

L’annonce du gouvernement devrait aussi s’appliquer à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, dont la saison s’amorce jeudi soir.