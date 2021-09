Victime d’une commotion cérébrale, John Tavares n’a plus joué depuis la série entre les Maple Leafs et le Canadien, en mai dernier.

Le capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, effectuera ce samedi soir son retour à la compétition contre le Canadien de Montréal, un peu plus de quatre mois après avoir subi contre cette même équipe une terrifiante blessure.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La série opposant le Canadien aux Leafs n’était vieille que de quelques minutes, le 20 mai dernier, lorsque Tavares, après une chute sur la glace, a reçu un violent coup de genou – accidentel – de Corey Perry. Presque inconscient, le vétéran était resté sur la glace de longues minutes. Victime d’une commotion cérébrale, il n’a plus joué de la série, remportée par le Tricolore en sept parties.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE John Tavares a été évacué sur civière après avoir reçu un violent coup de genou – accidentel – de Corey Perry.

Les deux équipes amorcent ce samedi à Toronto leur calendrier préparatoire. Dans le camp des Leafs, on retrouvera en outre les vétérans Jason Spezza, William Nylander, Alexander Kerfoot et Jake Muzzin, entre autres.

Du côté du Canadien, Nick Suzuki pilotera le premier trio en compagnie de ses ailiers habituels Tyler Toffoli et Cole Caufield, tandis que Ryan Poehling sera flanqué d’Artturi Lehkonen et de Laurent Dauphin sur la deuxième unité. Les nouveaux venus Mathieu Perreault et Cédric Paquette compléteront pour leur part un trio tout québécois avec Alex Belzile. En défense, Alexander Romanov sera réuni à Jeff Petry.

Cayden Primeau et Michael McNiven seront les deux gardiens en uniforme dans le camp montréalais.