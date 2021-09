Les entraîneurs évoquent souvent les « impondérables ». Avec raison. Le texte de jeudi matin était complété et prêt pour publication. Il évoquait le manque de suspense au camp d’entraînement du Canadien.

Mathias Brunet La Presse

Mais le rapport médical diffusé jeudi matin par l’organisation, dans lequel on annonce l’absence de Carey Price et Mike Hoffman pour la totalité du camp d’entraînement, vient mettre du piquant dans l’aventure, et ajouter du souci à l’entraîneur Dominique Ducharme…

L’absence d’Hoffman pourrait ouvrir la porte à Rafaël Harvey-Pinard, placé à la gauche de Jake Evans et Joel Armia jeudi matin. Christian Dvorak, Jonathan Drouin et Josh Anderson formaient l’autre trio « régulier » de l’équipe lors de l’entraînement du premier groupe.

À midi, Nick Suzuki, Cole Caufield, Tyler Toffoli, Ryan Poehling, Artturi Lehkonen, Alexander Romanov et Jeff Petry, entre autres, bondiront sur la glace. Brendan Gallagher rejoindra l’équipe dans quelques jours après avoir réglé des affaires personnelles.

Dominique Ducharme a identifié dans l’ordre ses joueurs de centre mercredi après-midi à l’animateur Martin Lemay, sur les ondes du 91,9 Sports : Nick Suzuki, Christian Dvorak, Jake Evans, Ryan Poehling et Cédric Paquette.

On entend donc donner une chance à Poehling, choix de première ronde en 2017, de percer la formation régulière après sa belle saison l’an dernier dans la Ligue américaine.

Paquette était employé sporadiquement en Caroline l’an dernier, sous les dix minutes en moyenne, et pas toujours au centre.

Ducharme a répété à plusieurs reprises au cours de sa tournée médiatique des derniers jours « que le ballon était dans les mains » de Poehling et Evans. À moins d’une contre-performance ou de blessures, ils pourraient compléter le quatuor de centres.

Il y a donc peu de compétition aux ailes - hormis l’absence de Hoffman - avec Jonathan Drouin, Cole Caufield, Tyler Toffoli, Brendan Gallagher, Josh Anderson, Artturi Lehkonen et Joel Armia.

Embauché cet été à titre de joueur autonome comme Paquette, Mathieu Perreault apportera de la profondeur et de l’expérience comme réserviste.

Sinon, Brandon Baddock, Alex Belzile, Jean-Christophe Beaudin, Gabriel Bourque, Laurent Dauphin, Jean-Sébastien Dea, Alexandre Fortin, Cam Hillis, Danick Martel, Michael Pezzetta et Lukas Vejdemo doivent espérer une blessure pour demeurer à Montréal.

En défense, Jeff Petry, Ben Chiarot, Joel Edmundson, Alexander Romanov, David Savard et Brett Kulak sont assurés d’une place. Chris Wideman, de retour de la KHL, est pressenti pour le poste de septième défenseur. Mais comme peu de défenseurs présentent un profil offensif et qu’on connait les limites de Kulak, Mattias Norlinder aura la chance de prouver son talent. Nous avons peut-être ici l’une des rares luttes pour une place disponible au camp.

Le choix de première ronde en 2020, Kaiden Guhle, possède de grandes qualités et on l’aura sans doute à l’œil, mais il a seulement 19 ans et le coach du CH répète souvent qu’il n’y a aucun mal à entrer dans la LNH trop tard, mais qu’il faut éviter de le faire trop tôt.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Kaiden Guhle

Il était intéressant de voir Guhle jumelé à Savard et Norlinder à Chiarot, jeudi matin. Ducharme semble donc vouloir les placer dans des conditions gagnantes. Wideman, lui, formait un duo avec Corey Schueneman, un défenseur du Rocket de Laval.

Devant le filet, Cayden Primeau, 22 ans, devait parfaire son apprentissage à Laval pour une troisième saison, mais il aura l’occasion de rester avec l’équipe plus longtemps. La présence de Jake Allen vaut son pesant d’or.

Dominique Ducharme n’aura pas trop de temps pour préparer son équipe après un court été. Surtout avec le nombre de nouveaux joueurs.

Trois de ses centres de l’an dernier, Phillip Danault, l’attaquant le plus utilisé en séries, Jesperi Kotkaniemi et Eric Staal ne sont pas de retour. Tout comme les ailiers Tomas Tatar et Corey Perry, sans oublier Paul Byron, absent pour une portion importante de la saison.

En défense, le vide laissé par Shea Weber sera important. David Savard amène de la profondeur, mais il ne faut pas compter sur lui pour le remplacer. En séries, à Tampa, Savard jouait tantôt 15 minutes, tantôt 11 minutes. Il a joué plus de 20 minutes une seule fois, lors d’une victoire de 8-0 contre les Islanders. Peut-être était-il blessé, puisqu’il jouait plus souvent en fin de saison. Enfin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE David Savard

Outre Hoffman et Price, Joel Edmundson n’a pas entamé le camp à temps jeudi en raison de blessures. Brendan Gallagher est absent pour des affaires personnelles et devrait rejoindre le groupe sous peu. Byron, Joël Teasdale et Josh Brook sont blessés à long terme.