(Los Angeles) Les Kings de Los Angeles ont consenti une prolongation de contrat de trois saisons et 15 millions US au gardien de but Cal Petersen, mercredi.

La Presse Canadienne

Petersen, qui est âgé de 26 ans, a présenté une fiche de 9-18-5 en 35 matchs la saison dernière avec les Kings, en plus d’avoir établi des sommets personnels aux chapitres de la moyenne de buts alloués (2,89) et du taux d’efficacité (91,1 %).

Le gardien originaire de Waterloo, en Iowa, s’était joint aux Kings à titre de joueur autonome le 1er juillet 2017.

En 54 matchs de saison régulière en carrière dans la LNH, il a préservé une fiche de 19-25-6 assortie d’un jeu blanc, avec une moyenne cumulative de 2,79 et un taux d’efficacité de 91,6 %.

Petersen a été sélectionné en cinquième ronde, 129e au total, par les Sabres de Buffalo lors du repêchage de la LNH en 2013.