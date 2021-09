(Vancouver) L’attaquant Alex Chiasson aura l’occasion de se faire valoir chez les Canucks de Vancouver.

La Presse Canadienne

La formation de la Colombie-Britannique a annoncé mercredi qu’elle a offert un essai professionnel à l’ailier droit de 30 ans à la veille du début de son camp d’entraînement.

Chiasson a passé les trois dernières saisons avec les Oilers d’Edmonton. L’an dernier, il a amassé 16 points — neuf buts et sept mentions d’aide — et 33 minutes de pénalité en 45 parties.

Le Montréalais de six pieds quatre pouces et 208 livres a aussi porté les couleurs des Stars de Dallas, des Sénateurs d’Ottawa, des Flames de Calgary et des Capitals de Washington au cours de sa carrière.

Il a gagné la coupe Stanley avec les Capitals en 2018.

Chiasson a été repêché en deuxième ronde, 38e au total, par les Stars en 2009,

Le camp d’entraînement des Canucks commence jeudi. Le premier match préparatoire de l’équipe aura lieu dimanche contre le Kraken de Seattle, à Spokane dans l’État de Washington.