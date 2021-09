Sylvain Lefebvre a été l'entraîneur-chef du club-école du Canadien pendant six ans. Il avait été embauché cet été pour être l’adjoint du nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Brad Larsen.

Sylvain Lefebvre refuse le vaccin et perd son poste

Sylvain Lefebvre ne reviendra finalement pas derrière un banc de la Ligue nationale cette saison.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les Blue Jackets de Columbus ont en effet annoncé lundi que Lefebvre ne sera pas entraîneur-adjoint avec eux cette saison, en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19.

« Nous sommes déçus, mais nous respectons la décision de Sylvain, qui est une décision personnelle, et nous lui souhaitons du bien », a déclaré le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, dans un communiqué.

Lefebvre avait été embauché cet été pour être l’adjoint du nouvel entraîneur-chef de l’équipe, Brad Larsen. Ç’aurait été un retour dans la LNH pour Lefebvre, qui avait été assistant chez l’Avalanche du Colorado de 2009 à 2012. Depuis, il a été entraîneur-chef du club-école du Canadien pendant six ans (à Hamilton, St. John’s et Laval), et a passé les trois dernières saisons comme adjoint chez les Gulls de San Diego, la filiale des Ducks d’Anaheim.

La LNH n’impose pas la vaccination aux joueurs, mais exige que « toute personne qui interagit avec les membres du personnel hockey, dont les joueurs, soient vaccinés », a rappelé le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, dans un courriel à La Presse.

Plus tôt en septembre, les Sharks de San Jose ont eux aussi apporté un changement à leur personnel d’entraîneur, puisque l’adjoint Rocky Thompson n’est pas vacciné. Thompson avait toutefois évoqué, dans une déclaration, qu’une « exemption médicale » l’empêchait de recevoir le vaccin. Il a néanmoins dû quitter son poste.

À Columbus, Lefebvre sera remplacé par Steve McCarthy, qui était adjoint avec le club-école des Jackets au cours des cinq dernières saisons.