(Montréal) Un peu plus de deux mois après avoir participé à la série finale de la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal relancera ses activités la semaine prochaine en présentant son camp des recrues.

La Presse Canadienne

Le Tricolore a invité 27 joueurs pour l’occasion, dont le premier choix de l’équipe, 16e au total, au repêchage de la LNH en 2020, le défenseur Kaiden Guhle. L’attaquant Jesse Ylönen, un choix de deuxième tour, 35e au total, du Tricolore au repêchage de 2018 y participera également.

Au total, 16 attaquants, huit défenseurs et trois gardiens de but fouleront la patinoire au camp des recrues. Le nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, Jean-François Houle, et son personnel d’entraîneurs composé de Kelly Buchberger, Martin Laperrière et Marco Marciano dirigeront les pratiques et les évaluations sur la glace.

En plus des séances d’entraînement, les espoirs de l’organisation se mesureront aux jeunes espoirs des Sénateurs d’Ottawa dans une série aller-retour de deux matchs. Une partie contre les joueurs étoiles du circuit universitaire USports est prévue à la conclusion du camp.

Des ateliers et des séminaires portant entre autres sur la nutrition, la psychologie sportive, la science du sport et du conditionnement physique sont également à l’horaire.

Le camp des recrues se mettra en branle à compter du 15 septembre au Complexe sportif Bell de Brossard. Il est à noter que les entraînements et les rencontres présentés à Brossard ne sont pas accessibles au public.

Le camp d’entraînement officiel du Bleu-blanc-rouge se mettra ensuite en branle le 22 septembre au Complexe sportif Bell de Brossard, alors que les joueurs se rapporteront en matinée pour des examens physiques et médicaux.

Le camp se poursuivra jusqu’au 12 octobre, en prévision du match d’ouverture contre les Maple Leafs de Toronto au Scotiabank Arena le lendemain.