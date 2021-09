Gudbranson et Stone signent un contrat d’un an avec les Flames

(Calgary) Les Flames de Calgary ont ajouté de la profondeur à leur brigade défensive en offrant un contrat d’un an chacun aux défenseurs Erik Gudbranson et Michael Stone.

La Presse Canadienne

L’équipe albertaine a mentionné que Gudbranson empochera 1,95 million US, tandis que Stone obtiendra 700 000 $.

Gudbranson, qui est âgé de 29 ans, compte 10 saisons d’expérience dans la LNH, après des séjours avec les Panthers de la Floride, les Canucks de Vancouver, les Penguins de Pittsburgh, les Ducks d’Anaheim, les Sénateurs d’Ottawa et les Predators de Nashville.

L’Ottavien de six pieds, cinq pouces et 222 livres a marqué 21 buts et récolté 56 mentions d’aide en 563 matchs de saison régulière dans le circuit Bettman, en plus d’avoir écopé 640 minutes de pénalité en cours de route.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LAPRESSE Michael Stone aux côtés de Jonathan Drouin

Pour sa part, Stone, qui est âgé de 31 ans, a passé ses cinq dernières campagnes avec les Flames. Il a inscrit deux buts et obtenu deux mentions d’assistance en 21 parties la saison dernière.

Stone, qui est originaire de Winnipeg, entamera donc sa 11e saison dans la LNH en 2021.