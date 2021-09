La Ville de Montréal a procédé à l’inauguration du nouvel Auditorium de Verdun, vendredi. La mairesse Valérie Plante a assisté à la cérémonie honorant Denis Savard (à gauche) et Scotty Bowman, qui ont tous deux donné leur nom à des portions de l’édifice.

À la fin des années 30, alors que le Québec n’échappe pas à la Grande Dépression, la Ville de Verdun lance un appel d’embauches : on cherche des ouvriers pour assurer la construction d’un auditorium dernier cri.

Simon-Olivier Lorange La Presse

John Bowman, immigrant écossais arrivé au Canada une dizaine d’années plus tôt, est sans emploi. Désespéré de se trouver du boulot, ce forgeron est embauché en se faisant passer pour un couvreur. Avec une famille de trois enfants à faire vivre, l’histoire lui a vite pardonné ce mensonge blanc.

Plus de 80 ans après que son père eut posé des briques sur l’édifice du boulevard LaSalle, Scotty Bowman, mythique entraîneur qui a notamment mené le Canadien de Montréal à cinq coupes Stanley, a assisté vendredi à l’inauguration du tout nouveau bâtiment, inauguré pour une première fois en 1939. Des rénovations majeures ont complètement changé le visage de cette institution du sud-ouest montréalais.

Plus encore : on a donné à l’une des deux glaces le nom de Scotty Bowman, orgueil du quartier où il a vécu les 18 premières années de sa vie. Il est aujourd’hui reconnu comme le meilleur entraîneur de tous les temps, comme en témoignent ses neuf coupes Stanley et ses 1244 victoires en saison, deux records qui pourraient ne jamais être égalés, encore moins battus.

Visiblement ému de l’« honneur » que lui a fait l’arrondissement de Verdun, depuis longtemps annexé à la Ville de Montréal, Bowman a raconté ses souvenirs du quartier. Avec sa femme, le matin même, il a justement arpenté les alentours pour se remémorer ses jeunes années à jouer dans la 5e avenue, où il demeurait, entre l’avenue Bannantyne et la rue de Verdun. Les voitures étaient rares dans ce secteur ouvrier, laissant toute la place voulue aux enfants pour jouer au hockey à même la chaussée, sinon sur la patinoire du coin.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Rencontre entre le modernisme et le passé : le nouvel auditorium comporte une portion entièrement vitrée, mais on a aussi voulu conserver la façade originale en briques.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE L’enceinte principal conserve son cachet d’antan, avec les bancs de bois qui ont été méticuleusement restaurés.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les armoiries originales de la Ville de Verdun, découvertes pendant les rénovations, ont été conservées telles quelles.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les grandes aires communes vitrées inondent l’édifice de lumière, notamment du côté est, offrant la vue sur le fleuve et sur l’île des Sœurs.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Scotty Bowman et Denis Savard ont été invités à signer le Livre d’or de la Ville de Montréal. Avec eux sur la photo, Jean-François Parenteau et Valérie Plante, respectivement maire de l’arrondissement de Verdun et mairesse de Montréal. 1 /5









À l’époque, assure-t-il, francophone et anglophones du quartier cohabitaient sans heurt. « On a appris à jouer ensemble, à travailler ensemble, à parler ensemble », a dit l’homme de hockey, qui a d’ailleurs prononcé une large portion de son allocution en français.

Il a en outre raconté avoir remporté le championnat provincial midget en 1948 sur la patinoire même qui porte aujourd’hui son nom.

« Je suis fier de dire que je viens de Verdun », a-t-il dit.

Cachet

À l’Auditorium, l’espace Scotty Bowman jouxte dorénavant l’espace Denis Savard, déjà baptisé en l’honneur de l’ex-attaquant des Blackhawks, gagnant d’une Coupe Stanley lors de son court séjour avec le Canadien au début des années 90. Cette portion a toutefois été complètement rénovée elle aussi.

Savard s’est également dit honoré de voir son nom associé à l’aréna qui l’a vu grandir sur la patinoire. Établi à Verdun avec sa famille dès son plus jeune âge, Savard est devenu une légende locale avec le Junior de Montréal, équipe de la LHJMQ domiciliée à l’Auditorium de 1972 à 1989. Au côté de Denis Cyr et de Denis Tremblay – dits « les trois Denis » –, il a fait la pluie et le beau temps, inscrivant 455 points en 214 matchs.

« C’est ici que mon rêve a débuté », a-t-il souligné, saluant le « cachet » qu’a conservé la firme d’architectes FABG dans la modernisation de l’édifice.

La rencontre avec le passé est en effet saisissante. Dans l’enceinte principale (espace Scotty Bowman), on a voulu conserver les bancs de bois originaux. On a donc retiré une planche à la fois, qu’on a ensuite décapée, sablée, vernie et réinstallée dans le nouvel aménagement.

Les grandes aires communes vitrées inondent l’édifice de lumière, et on s’est assuré que chaque endroit soit accessible aux personnes à mobilité réduite. On a poussé cette volonté jusqu’à encastrer des fenêtres dans les bandes devant les bancs des joueurs afin que les parahockeyeurs, sur luge, puissent voir leurs coéquipiers sur la glace. Une touche unique à Montréal, dixit Jean-François Parenteau, maire de l’arrondissement.

Enfin, en retirant le plancher dans l’entrée de l’établissement, on a retrouvé les armoiries originales de la Ville de Verdun, qu’on a conservées telles quelles sous une paroi de verre, à même le sol que foulent les spectateurs à leur entrée.

Les travaux, amorcés en mai 2018, ont nécessité un investissement de 44 millions de la municipalité.