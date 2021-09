Contrat de six ans pour Drake Batherson avec les Sénateurs

(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont conclu un pacte de six saisons et 29,85 millions US avec l’attaquant Drake Batherson, vendredi.

La Presse Canadienne

Batherson, qui est âgé de 23 ans, a terminé au quatrième rang des marqueurs des Sénateurs la saison dernière avec 34 points (17 buts, 17 mentions d’aide). Il a d’ailleurs fini au deuxième rang des buteurs du club ontarien.

« Drake fait partie de notre noyau en attaque pour l’avenir, a déclaré le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion par voie de communiqué. Il est efficace dans les deux sens de la patinoire, est un rouage important de notre avantage numérique et sera appelé à jouer un rôle clé dans notre équipe au cours des prochaines années. »

Batherson doit disputer son 100e match en carrière dans la LNH lors du premier affrontement des Sénateurs en 2021-22, le 14 octobre contre les Maple Leafs de Toronto. Il a marqué 23 buts et amassé 30 mentions d’assistance en 99 rencontres en carrière dans la LNH avec les Sénateurs.