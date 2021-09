Jocelyn Hogue, président d'honneur du tournoi, Claude Meunier, porte-parole de la Fondation du CHUM, Jonathan Drouin, ambassadeur de la Fondation du CHUM, Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM et M e Marc Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM.

La quatrième édition du tournoi de golf de l’attaquant du Canadien Jonathan Drouin a permis d’amasser 810 000 $ au profit de la Fondation du CHUM.

La Presse

Près de 250 joueurs étaient réunis au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, mardi. Jonathan Drouin était évidemment sur place, mais il ne s’est pas adressé aux médias.

Plusieurs autres personnalités de la communauté des affaires et du monde culturel et sportif québécois, dont l’ancien joueur et entraîneur du Canadien Guy Carbonneau, étaient aussi présents.

Les 810 000 $ amassés permettront au CHUM d’implanter des initiatives technologiques à l’avant-garde afin d’augmenter la performance des soins offerts aux patients. Ils permettront également d’intégrer la recherche au centre de toutes les activités hospitalières, fait savoir la Fondation par voie de communiqué.

« Ce tournoi est un évènement signature de la Fondation auquel nous sommes très attachés. Il représente une source de financement importante pour le CHUM », a mentionné la présidente et directrice générale de la Fondation, Julie Chaurette, en remerciant les invités.