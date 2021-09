Marie-Philip Poulin joue les héros en prolongation et offre l’or au Canada

Pour la première fois depuis 2012, le Canada met la main sur l’or au Championnat mondial de hockey féminin. La capitaine Marie-Philip Poulin, qui d’autre, a joué les héros en prolongation pour donner la victoire aux Canadiennes au compte de 3-2, mardi soir.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est connu, les matchs de rivalité entre le Canada et les États-Unis sont les plus captivants. Cette fois-ci n’a pas fait exception à la règle.

Les Américaines ont pris les devants 2-0 en première période grâce à l’attaquante Alex Carpenter, qui a profité de deux retours donnés par la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens.

Les Canadiennes n’avaient cependant pas l’intention de laisser filer l’or aussi facilement. Elles sont revenues de l’arrière en deuxième période, quand Brianne Jenner et Jamie Lee Rattray ont marqué à un peu moins de trois minutes d’intervalle. Les sourires étaient de retour sur le banc canadien.

La troisième période a été assez partagée, donnant lieu à du hockey robuste et de qualité de part et d’autre. Desbiens a fait plusieurs arrêts-clés devant sa cage.

La prolongation se déroulait à trois contre trois. Les représentantes de l’unifolié ont menacé sans relâche, jusqu’au moment où Poulin s’est amené en un contre un, faufilant la rondelle au-dessus de l’épaule gauche de la gardienne américaine Nicole Hensley. Le but a été refusé sur le coup et le jeu s’est poursuivi, jusqu’au moment où la sirène s’est fait entendre en plein jeu, annonçant que le but était finalement bon.

Les Canadiennes complètent ainsi un parcours parfait au Championnat, elles qui n’ont pas baissé pavillon une seule fois. Cela veut aussi dire que la série de conquêtes consécutives des Américaines s’arrête à cinq.

La Québécoise Mélodie Daoust termine le tournoi en tête des pointeuses avec 6 buts et 6 passes en 6 parties. Quant à Marie-Philip Poulin, elle a amassé 3 buts et 5 passes en une partie de moins, elle qui a été blessée lors du match de ronde préliminaire contre les Américaines.

C’était la 19e fois que le Canada (11 victoires) et les États-Unis (8 victoires) s’affrontaient pour la médaille d’or dans l’histoire du Championnat mondial féminin.