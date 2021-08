Hockey

Le Canadien

Drouin est en « bonne forme, confiant et emballé », affirme Ducharme

Jonathan Drouin était à Joliette pour le tournoi de golf-bénéfice de la Fondation Dominique Ducharme, jeudi, aux côtés de ses coéquipiers Josh Anderson, Mathieu Perreault et Laurent Dauphin. Le Québécois ne s’est pas adressé aux médias, mais à en croire l’entraîneur-chef, l’attaquant est « détendu, en bonne forme, confiant et emballé. Il veut revenir et montrer qui il peut être ».